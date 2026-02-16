佣金、平台費？統統是零！投資路上Webull陪你賺到盡！

你有沒有試過，明明投資賺了錢，最後卻發現回報被各種費用「吃掉」一部分？佣金、平台費、存倉費、數據費……這些名目繁多的收費就似是投資路上的「隱形小偷」，不知不覺中，把你的回報一點一點拿走。更可怕的是，有些平台打着「低佣金」的旗號，卻在其他地方「收返啲」——高昂融資利率、閒置費、出金又要手續費……真是「明槍易擋，暗箭難防」！



投資不應該是「為券商打工」。Webull HK堅持「真0收費」——0佣金、0平台費，讓你每一分錢，都真正用在投資上，賺到的全歸你！

傳統券商收費陷阱，你中了幾多？

• 佣金費：買一次收一次，賣一次又收一次，短炒人士簡直是「俾錢俾到肉赤」！

• 平台使用費：無論賺蝕，次次交易照扣，直接侵蝕你的本金。

• 隱藏收費：融資利率高、存倉費、閒置費、出入金手續費……真是「唔講唔知，一講嚇親」！

假設你一個月交易10次，每次佣金$3、平台費$15，一個月就燒掉$180，一年就是$2,160！這筆金錢如果投資獲利複利滾存，十年後可能已經是一筆可觀的財富。因此，縱容收費，就是浪費你的「投資力」！

Webull HK「真0收費」：不是口號，而是承諾！

• 美股、港股交易：0佣金、0平台費

• 期權合約費每張僅US$0.2(最低US$1/訂單)，全港至抵，期權玩家必備！

這特別適合「即日鮮」短炒高手，亦是投資新手練兵的絕佳平台——交易成本低，試錯空間大！Webull HK除了極少數由第三方（如港交所、政府）強制收取的費用之外，絕不收取任何隱藏費用，因為投資本來就應是簡單、透明、公平。

Webull HK不單是零收費，還是你的「投資神器」！Webull HK平台提供專業圖表與分析工具：技術指標、繪圖功能一應俱全，助你做出更精準決策。在港股交易方面，其平台提供免費LV1實時串流報價，及現金新股認購0手續費；而美股交易方面，更提供免費LV2報價及5×24小時全天候交易，無論何時何地，機會唔會走寶！

Webull HK唔只是一個平台，更是你的「投資戰友」，陪你由新手變高手，由小賺變大賺！與其將辛苦賺來的回報「分俾」券商，不如選擇一個真正為你著想的平台。

Webull HK讓你全權掌握自己的財富，每一分努力，都轉化為實實在在的回報。擁抱真0收費，投資之路，從此更純粹、更高效！賺到的，全歸你；未來的，由你掌握！

免責聲明：

0 收費是指Webull HK美港股不收任何佣金與平台費。優惠收費設有期限，直至另行通知。有關Webull 收費詳情請瀏覽官方網頁https://www.webull.hk。本內容並非投資 意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，亦不構成任何投資建議。投資涉及風險，投資產品價格可升可跌（包括可能會損失投資本金) ，過去表現並不代表將來表現。在作出任何投資決定前，投資者應了解該投資產品及其風險、謹慎考慮自身的風險承受能力、財務情況、投資經驗及目標或尋 求專業投資顧問的建議，作出理性決策。

