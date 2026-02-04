港交所︰中證監支持內地企業來港上市　IPO重量也重質

本港IPO市場續暢旺，港交所（0388）主席唐家成在傳媒午宴上表示，港交所現正處理逾400宗上市申請，包括11家外國公司，大市交投在今年亦維持去年的強勁勢頭。他強調，在數量提升的同時，也會重視質量。



對於內媒以「堰塞湖」形容新股市場積壓大量申請個案，港交所行政總裁陳翊庭表示，對目前的供應與需求平衡表示極具信心，香港IPO市場特別受到國內外投資者青睞，只要是質量好的新股，外地資金就會流入。

在提升市場質素方面，陳翊庭表示，歡迎證監會加強對上市申請中保薦人工作的審查，相關通函是關注保薦人所提交上市申請公司資料的質素，而非公司本身的質素。

陳翊庭強調，國家對香港的支持立場明確，中證監支持內地企業來港上市。（資料圖片）

陳翊庭：中證監支持內地企業來港上市

她認為，質素是整個股票市場架構中非常重要的一環，並坦言曾觀察到部分保薦人未盡職守，導致提交的IPO文件質量欠佳，希望證監會發出的通函能促使投行優先處理優質案件。

港交所承諾在市場提交高品質且完整的申請前提下，會努力遵守40個工作日內完成審核並提供兩輪意見的服務承諾。IPO的來源地方面，她表示，這些公司來自不同地區和各個產業，預期今年市場將會更多元化。

被問及中國證監會是否仍然支持內地企業來香港上市，陳翊庭強調，國家對香港的支持立場明確，中證監支持內地企業來港上市，香港作為連接中國與世界其他地區的國際金融中心角色穩固，特別是許多想出海的內地企業，都會選擇在香港建立境外融資平台，以滿足其拓展海外業務的需求，相信在國家「高質量開放」金融市場的策略下，這一趨勢將持續推進。