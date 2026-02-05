騰訊尾市上揚　領恒生指數全日升37點　北水淨流入250億元

港股早段曾挫逾400點，其後在騰訊（0700）等科技股帶動下，於尾市時倒升，同時北水再度流入港股市場，淨流入249.77億元。



【16:30】港股全日倒升37點

港股最終拗腰高收，收市報26885點，升37點，國指升44點，報9093點，科指升39點，報5406點，成交額為3,151億元。

騰訊（0700）尾市時回升，收市報558.5元，升不足0.1%，成交額為434.61億元。阿里（9988）升0.1%，報159.6元。

消費股方面，泡泡瑪特（9992）升2.2%，報242.2元。

【10:30】紫金等3藍籌跌幅達4%

港股再次下挫，恒指最新報26440點，跌406點，國指跌124點，報8923點，科指跌93點，報5273點，成交額為897.28億元。

紫金（2899）挫半成，最新報39.56元，國壽（2628）及中芯（0981）分別跌4.5%及4.4%。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

騰訊（0700）仍未止跌，最新報544元，跌2.5%。

消費股方面，Labubu母公司泡泡瑪特（9992）曾升逾4%，高見251.2元，最新報244元，升2.9%，成交額為26.19億元。