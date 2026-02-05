長和旗下和記港口信託去年末期每單位分派6.5仙　按年減9.7%

長和（0001）旗下和記港口信託公布截至2025年底止年度業績，全年度稅後股東應佔溢利達24.54億元，按年增長13%；單位持有人應佔稅後溢利達7.48億元，按年增長逾15%。每單位末期分派6.5仙，按年減少9.7%，全年每單位分派11.5仙，減少5.7%。



該集團指，全年旗下港口處理吞吐量按年增長3%。深圳鹽田國際的吞吐量則按年增長逾7%，至於香港國際貨櫃碼頭（HIT）、中遠-香港國際貨櫃碼頭（COSCO-HIT）及亞洲貨櫃碼頭（ACT）的吞吐量則按年跌6%。年內該集團的資本開支約4.45億元，按年增加20%。

香港八號貨櫃碼頭由中遠國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭共同營運。（梁鵬威攝）

往美國貨櫃量跌10%

按地區劃分，出口往歐洲的貨櫃量按年增長14%，抵銷了出口往美國的貨櫃量下跌10%所帶來的影響。中美去年達成貿易戰停戰一年至今年11月10日，涵蓋了對等關稅及港口收費。不過，受到「中國+1」的營運策略影響，經鹽田出口至美國的貨運量在去年第四季按年跌9%。不過，出口歐洲市場仍然錄得增長。至於墨西哥自今年1月1日起對中國加徵關稅50%，加上往來蘇彝士運河的航路逐步復常，可能對環球貿易帶來複雜性及若干干擾。

該集團形容，去年貨櫃港口行業面對複雜及多變的貿易、關稅政策變動及地緣政治升溫。這促使環球的貿易伙伴要再評估將物流及供應鏈分散，以緩和影響。管理層會密切監察貿易形態演變及最新發展，從而與航線客戶物色新機遇。