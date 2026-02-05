歐洲央行及英倫銀行　齊維持利率不變

撰文：黃捷
歐洲央行維持三大利率不變，將存款機制利率維持在2.00%，將主要再融資利率維持在2.15%，將邊際貸款利率維持在2.40%。

另外，英倫銀行亦公布，維持基準利率在3.75厘不變，符合市場預期。

