連繫世界　暢享無界　中銀香港「全球綜合服務」重塑跨境金融格局

在全球化浪潮下的今天，個人的生活足跡不再受地域所限，資金的流動亦已跨越疆界。從企業家「走出去」開拓版圖，到高端人才的跨境流動，環球金融需求日益增長。中銀香港憑藉專業跨境金融服務能力，積極把握業務機遇，並依託中國銀行集團全球化佈局，推動全球化業務聯動發展。近日宣佈隆重推出「全球綜合服務」，為客戶提供賬戶管理、匯款結算、資產配置和互認體驗的一站式服務。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗接受本報訪問時指出，此次新服務的推出，是為客戶提供「人到哪裡，服務就到哪裡」的升級體驗，旨在為經常往返世界各地的客戶，打造無縫接軌的環球金融體驗。

洞悉需求 從「賬戶管理」到「無界體驗」

「隨著近年越來越多企業踏上『走出去』的出海征途，我們深知企業員工在賬戶管理、匯款結算、資產配置乃至服務體驗上，都催生了更為迫切的全球化需求。」劉賽麗副總經理指出了當前跨境金融的新需要。

過去，客戶往返各地，往往面臨賬戶分散、資金調撥繁瑣、各地銀行服務標準不一等現象。針對這些需要，中銀香港依託中銀集團龐大的全球服務網絡，順勢而爲打造「全球綜合服務」，將服務的核心從單純的資金流轉，昇華至身份互認與體驗共享的高度。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，該行的「全球綜合服務」不僅是產品服務的延伸，更是為客戶提供中銀在哪裏，服務就到哪裡的升級體驗，突顯「以客戶為中心」理念的深度實踐。

全球賬戶 盡在掌握 一App綜觀各地賬戶

對於擁有多地資產的客戶而言，往往需要登入不同銀行的應用程式查閱資產。中銀香港此次推出的「全球賬戶服務」讓客戶一App 綜觀其個人項下的各地中國銀行集團賬戶情況。

自1月21日起，中國銀行與中銀香港同步正式發佈此項服務。客戶登記後，只需登入一地的手機銀行，即可查閱其在中國銀行集團於內地及香港的賬戶資訊，資產狀況一目了然。劉賽麗副總經理透露，這僅是第一步，未來該服務將逐步拓展至東南亞及其他國家與地區。

環球見證 尊享隨行 尊貴身份的全球延伸

「真正的全球化服務，不應讓客戶去適應銀行，而是讓銀行服務跟隨客戶的腳步。」劉賽麗副總經理強調。為此，依託中銀集團的全球服務網路，中銀香港與中國銀行攜手，推出了「環球見證開戶」*與「全球尊享互認服務」。

透過「環球見證開戶」，客戶身處香港即可便捷申請開立指定國家或地區的中國銀行賬戶，免去了跨境奔波的時間成本與繁瑣手續，讓海外生活或商務拓展得以「未出發，即先達」。

更值得一提的是「全球尊享互認服務」，中銀香港的高端客戶在集團網絡內可應需要獲得品牌身份互認，實現「一地身份，多地通行」。這意味著，客戶只需在一地身份達標，前往全球指定國家或地區的中銀辦理業務時，即可享受同等尊貴的禮遇與權益，讓優越身份跨越界限。

智匯全球 流轉無界 構建資金高速公路

在資金流轉效率方面，中銀香港亦展示了其作為區域樞紐的實力。透過手機銀行全新的「環球匯款」功能，客戶可以港元、人民幣及多達15種外幣，輕鬆匯款至全球超過200個國家及地區，實現指尖上的全球資金通達。

此外，針對兩地居民日常越趨緊密的融合，中銀香港作為「跨境支付通」的首批參與銀行及唯一代理結算行，支持客戶經「轉數快」（FPS）直接以內地收款人的賬戶號碼或手機號碼匯款，極大提升了兩地資金互通的便利性。而對於來港工作和發展的內地人才，「薪金直匯」服務則提供了便捷的人民幣薪金匯款通道，助其輕鬆將薪金匯給家人，把「愛薪」傳回家。

財富無界 服務有溫

中銀香港始終由客戶的需求出發，未來將繼續發揮其作為集團區域總部的獨特優勢，持續深耕大灣區及東南亞區域發展，並依托集團全球佈局及協同服務能力，為客戶提供「財富無界、服務有溫」的嶄新體驗。劉賽麗副總經理表示：「我們將以全球化的視野、本地化的貼心服務，陪伴每一位客戶財富管理等金融服務行穩致遠，在世界舞台上共創價值。」

*中國銀行（香港）有限公司（中銀香港）只為中國銀行集團指定國家及地區分行進行見證及轉交所需開戶文件予開戶行。您所申請的銀行服務是由中國銀行集團指定國家及地區分行所提供，有關賬戶審批與否或實際運作安排，以相關開戶行通知為準。詳情請向中銀香港查詢。

