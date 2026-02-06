金價狂潮｜黃金一度跌破4700美元　白銀抹平年內漲幅

貴金屬市場歷史性拋售重演。繼前一交易日暴跌近20%後，現貨白銀今日繼續暴跌。今早，現貨白銀一度失守67美元/盎司，日內跌幅近8%，較1月29日創下的歷史高點回落逾40%。

目前，白銀年內漲幅已被完全抹平，市場陷入自1980年以來未見的劇烈動盪。

現貨黃金一度向下跌破4700美元，日內下跌近2%。截止發稿，現貨白銀、現貨黃金的跌幅均有所收窄，白銀報73.71美元、黃金報4879美元。

近期，現貨白銀跌勢持續超過黃金，金銀比回升至70關口，為兩個月以來新高。

華僑銀行策略師表示，括地區股市和金屬在內，多數資產類別的市場情緒均顯低迷，在市場流動性不足的背景下，形成了負向反饋循環。

芝商所再次上調黃金、白銀期貨保證金比例

芝商所再次上調黃金、白銀期貨保證金比例。當地時間2月5日，芝加哥商品交易所（CME）發布通知，對部分黃金、白銀和鋁等期貨合約的保證金（Outright Rates）進行調整。

文件顯示，黃金的新保證金比例上調至9%的水平，白銀的保證金水平上調至18%。新標準將於當地時間2月6日收盤後生效。

短期內出現獲利了結

中國銀河證券認為，在金銀價格連續刷新歷史高點後，短期內出現獲利了結，價格回調本身屬於正常現象，有助於釋放過熱情緒，為後續行情重新積蓄力量。

本周，黃金走勢仍面臨技術短期調整以及美元對「沃什提名」事件的進一步反應。

白銀因盤子小、投機性更強，波動遠超黃金，若市場恐慌蔓延，可能進一步下調。白銀價格波動較高，彈性與風險並存。

不少機構仍看好金銀表現

不過，仍有不少機構看好金銀表現。摩根大通認為，短期內銀價底部將有所上漲（未來幾個季度約為75-80美元/盎司）。到明年年初，銀價平均將最終回升至每盎司90美元。

瑞銀表示，白銀應會受益於金價上漲以及近期基本面收緊。相信黃金和白銀在2026年都可能進一步上漲。

Pimco分析師表示，儘管近期金價大跌，但黃金的長期上漲趨勢依然不變。「世界秩序的變化和通貨膨脹仍然是兩大驅動因素。這體現在人們希望進行多元化投資。在我看來，這才是黃金的長期結構性支撐。」