羅兵咸永道調查｜98%受訪企業CEO對未來3年收入錄增長感樂觀

羅兵咸永道全球CEO調研發現，受訪的香港CEO對全球經濟增長的信心從去年的62%躍升至今的70%，對地區經濟的信心從去年的40%升至今年的61%。98%受訪的香港CEO對未來3年的營收增長持樂觀態度，但短期則持謹慎態度。



羅兵咸永道發布的香港CEO調研顯示，香港商界領袖信心顯著反彈，但同時面臨的風險日益加劇。在一個開放且數碼先進的經濟體中，香港CEO既對全球經濟增長保持樂觀，又對網絡威脅、持份者信任要求和地緣政治動盪等短期壓力高度敏感。

逾半受訪CEO料AI助推動營收

58%香港CEO表示，人工智能帶來了營收增長（全球平均為29%）。同時實現營收增長和成本降低的企業比例在香港（17%）亦高於全球同業（全球平均為12%）。不過，廣泛應用人工智能不可避免地導致「攻擊面」的擴大，因此對網絡安全的需求也變得更加迫切。

調研顯示，56%香港CEO將網絡風險視為首要威脅，幾乎是全球平均水平的兩倍（31%）。同時，強大的數據治理也至關重要，68%香港企業面臨持份者對數據使用、私隱和透明度的持份者的嚴格審查，遠高於全球平均水平（39%）。與全球同業相比，香港企業在創新方面展現出更高的風險承受能力（香港56%；全球26%）。

8成受訪者稱無大規模收購計劃

81%香港企業沒有大規模收購計劃，這一比例較2025年的31%大幅上升，且遠高於全球平均的46%。香港CEO的這種策略立場與海外同業截然不同，後者擁有更強烈的投資意向。11%全球CEO將中國內地列為其三大海外投資目的地之一，高於去年的9%。隨着中國作為併購目的地地位提升，香港將受惠於其獨特的門戶優勢。

羅兵咸永道中國副主席兼管理合夥人李尚義表示，該行的調研顯示，香港的商界對長期前景充滿信心。在人工智能（AI）應用上，香港企業在創新方面的風險承受能力超過全球同業。不過，網絡安全和數據治理成為香港CEO比全球其他地區更為關注的重點。