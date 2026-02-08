美圖公司︰預計2025年度經調整純利按年增長60%至66%

美圖公司(1357)公布，按非國際財務報告準則，截至2025年12月31日止年度集團的經調整歸屬母公司權益持有人淨利潤較去年同期可能實現60%至66%的按年增長。

公司指，該盈利能力的顯著提升，主要得益於集團主營業務「影像與設計產品」收入實現快速增長，而該增長主要由全球付費訂閲用戶數的快速增加驅動。其中，來自國際市場的付費訂閲用戶增速亦高於中國內地市場，印證了集團全球化戰略的有效性。在收入增長的推動下，毛利增速超過營運開支增幅，由此產生的經營槓桿效應使集團盈利能力的提升幅度超過毛利增長。

經調整歸屬母公司權益持有人淨利潤剔除若干非現金及非運營項目(如股權激勵、集團長期投資的公允價值變動等)，因此董事會認為其更能反映集團核心經營表現。

在考慮所有非現金及非運營項目後，按國際財務報告準則，預期2025年度歸屬母公司權益持有人淨利潤較去年同期下降不超過 30%。該下降主要由於：(i)去年同期因售出全部加密貨幣而獲得約人民幣 6.40 億元的一筆一次性淨收益，導致去年同期基數較高；及(ii)2025年度因完成向阿里巴巴集團發行可轉股債券而產生約人民幣 5.12 億元的一筆一次性、非現金開支。根據國際財務報告準則第 2 號，該項開支按可轉股債券於交割日期的公允價值超出其本金 2.5 億美元部分予以確認。以上兩項均為非運營項目，與集團主營業務「影像與設計產品」無關。