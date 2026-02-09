信達生物與禮來製藥達成全球戰略合作　將獲得3.5億美元首期款

信達生物(01801.HK)宣佈，公司連同其附屬公司信達生物製藥(蘇州)有限公司、Fortvita Biologics (Singapore) Pte. Ltd, Fortvita BiologicsInc.及Fortvita Biologics (USA), Inc.與禮來公司達成戰略合作，攜手推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發。此次協議為雙方第七次合作，進一步深化了雙方長期且富有成效的合作夥伴關係，攜手為全球患者帶來創新藥物。這一獨特的合作架構也為公司打造了全新的合作模式，加速公司創新研發管線的全球化開發進程。

根據合作協定，雙方將發揮互補優勢，加快推進創新藥物的全球研發工作。公司依託自身成熟的抗體技術平台及高效的臨牀能力，將主導相關項目從藥物發現至中國臨牀概念驗證(二期臨牀試驗完成)的研發工作。根據協定，禮來獲得相關項目在大中華區以外的全球獨家開發與商業化許可，公司保留相關項目在大中華區的全部權利。

根據協定條款，公司將獲得3.5億美元首期款；在達成後續特定里程碑事件後，公司還有資格獲得總額最高約85億美元的研發、監管及商業化里程碑付款。此外，公司有權就各產品在大中華區以外的淨銷售額獲得梯度的銷售分成。

此次合作突破傳統授權模式的侷限，打造了無縫銜接的端到端創新生態體系，將信達靈活高效的藥物發現與早期開發能力，與禮來廣泛的全球佈局深度融合，構建起高效的協同合作模式。此次合作充分印證了公司的核心研發實力，也將助力我們與合作夥伴一道，加快將科學發現轉化為具有全球影響力的醫療解決方案，最終為全球患者帶來世界級的創新藥物。