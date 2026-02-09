本地車會變「超級聯繫人」　推動中意交流　義賣法拉利550跑車

環球地緣政治漸趨複雜，「去全球化」趨勢明顯，但無損民間交流活動。 中國及意大利去年建立邦交五十五週年，本地車會 Asian One﹙「亞洲力量」﹚日前舉辦晚宴，匯聚來自歐洲及亞洲各地的法拉利車主與政商界友好，共同慶祝中意兩國深厚情誼。

Asian One本身是一個由法拉利車主組成的本地車會，其後發展成推動經貿及慈善的組織。Asian One 創辦人兼主席湯日昇在晚會啟動致辭中就2025年度香港法拉利車主會與義大利領事館和總商會為中意邦交五十五週年無間合作的精神表示欣喜，並稱香港能彰顯作為連接中外「超級聯繫人」的獨特價值。

中國外交部駐港特派員公署政研室主任包海斌。

中國外交部駐港特派員公署政研室主任包海斌在致辭中對Asian One作為超級聯繫人，與歐亞國家互聯互動的貢獻表示肯定。他指出這類活動不僅是文化的展示，更是促進文明互鑒的重要載體，深化歐亞各地的合作空間。

而同場的意大利駐港總領事費文浩﹙Carmelo Ficarra﹚則表示，從「55」車陣到晚宴，Asian One和法拉利車主會成功實現雙方在文化交流中築起了堅實的友誼橋樑，為未來奠定了珍貴的基礎。

右起︰Asian One 創辦人湯日昇、外交部駐港公署政研室主任包海斌、意大利駐港總領事Carmelo Ficarra及全國人大常委梁美芬。

義賣法拉利550跑車

另外，活動在香港金鐘萬豪酒店舉辦，酒店門外的展示區除了展示早前與香港設計中心合作的「法拉利藝術塗鴉」法拉利599中國版跑車外，現場更設有一架用作義賣的法拉利550跑車。

湯日升透露，該義賣項目預料將籌得百萬元善款，所有收益將全數撥入「法拉利車主會慈善基金會」幫助生命小戰士及有需要長者。這不僅體現了車主群體及商界的社會責任感。