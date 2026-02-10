金管局透過貼現窗向銀行體系注資11.8億元　規模3個月以來最大

撰文：張偉倫
出版：更新：

金管局透過貼現窗口借出11.8億元，為11月10日以來最高。

港匯方面，最新報7.8143。

金融管理局
港匯