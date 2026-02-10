家辦數量大增至3384家！　財庫局︰港穩居全球家辦最青睞地區之一

香港的單一家族辦公室數量從2023年到去年底增長了25%，達到3,384家！據德勤受港府委托進行的一項調查，截至2025年底，每個單一家族辦公室管理的資產至少為1,000萬美元，其中1,095個管理資產超過1億美元。港府表示，「政策組合拳」已取得顯著成效。香港現已穩居全球家族辦公室最青睞的地區之一，並正加速與整體經濟深度融合。此前，港府已超額完成了到2025年吸引200家大型家族辦公室的最初目標。而修訂後的目標是在2026年至2028年間再吸引220家家族辦公室。



財庫局網誌指出，香港現已穩居全球家族辦公室最青睞的地區之一，並正加速與整體經濟深度融合。（廖雁雄攝）

調查︰單一家辦每年營運開支 帶來約126億貢獻

香港規定單一家族辦公室至少雇用兩名全職員工，且在當地每年運營支出不少於200萬港元。對本地投資額沒有最低要求。

財庫局網誌引述調查指出，從經濟貢獻看，單一家辦每年單是營運開支就為本地帶來約126億港元貢獻，直接創造超過10,000個全職專業崗位，涵蓋財務顧問、法律及會計等多個高增值領域。若再計入多家族辦公室及周邊專業服務機構，整體經濟拉動效應更為可觀。這些開支不僅支撐高端就業，還帶動辦公樓宇、專業服務、慈善活動等多個環節的消費與投資，形成良性循環。

另外，調查又顯示，家族特徵方面，受訪單一家辦背景多元，財富來源橫跨內地、香港、歐洲、中東、亞太、美國和美洲等多個地區。40%單一家辦已有第二代成員擔任領導層職位，部分更見第三、四代參與，顯示亞太區大規模財富跨代傳承正在香港集中顯現。同時，逾七成半家族仍持有並積極經營家族企業，家族辦公室角色正從純粹財富守護者，逐步轉型為家族企業的策略性資本平台，提供內部融資、投資及價值創造支援。

香港成為唯一「零減持」、最吸錢地區

財庫局網誌又指，投資動向是報告另一亮點。受訪家族普遍預計增配香港及亞太的投資，香港成為唯一「零減持」且最受青睞作增持的地區，六成受訪者計劃未來三年加大在港市場配置，這與香港去年IPO集資額位居全球首位、資本市場表現強勁高度吻合。行業偏好上，科技／媒體及醫療保健最受追捧；資產類別則見另類投資快速崛起，私募股權穩居首位，對沖基金及數字資產關注度亦顯著上升，反映家族尋求更分散、更具韌性的回報來源。

財庫局網誌另稱，這增速不僅反映全球富裕家族對香港的持續信心，更印證政府在2023年公布的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》在稅務優惠、人才引進、投資便利及生態建設等多方面的「政策組合拳」已取得顯著成效。香港現已穩居全球家族辦公室最青睞的地區之一，並正加速與整體經濟深度融合。

截至2024年底，香港管理的資產達35.1萬億港元（4.5萬億美元）。

最初目標超額完成

與此同時，彭博報道也稱，隨著香港將自身定位為連接中國內地及其資本市場的超級樞紐，越來越多的富裕人士在香港設立家族辦公室。去年，中國內地資本市場的表現優於全球主要基準指數。此外，高淨值投資者減少對美國的投資也支撐了資金流入。

德勤調查數據亦顯示，19%的單一家族辦公室計畫在未來三年內減少其在美國的敞口，這一比例在調查的所有地區中最高。相比之下，60%計畫增加在香港的投資，且沒有一家計畫縮減。

截至2024年底，香港管理的資產達35.1萬億港元（4.5萬億美元）；到2025年中，香港擁有17,215位超高淨值人士。為了支持這一目標，當局放寬了資本投資入境計畫的要求，允許通過全資擁有的私人公司和家族擁有的投資工具進行的投資也獲得資格。