強積金丨報告倡定期檢討供款比率　進一步鼓勵額外自願性供款

退休積金計劃協會(PSA)聯同安永顧問服務(EY)發表報告，回顧香港強積金制度25年的發展歷程。

截至去年9月，強積金資產規模突破1.5萬億元，較10年前增長130%。報告指出，強積金制度鼓勵僱員積極參與退休規劃。於強積金推出前，只有約三分之一的僱員擁有退休保障。現時僱主及僱員的強積金參與率已達100%，自僱人士的參與率亦達89%。參與率是衡量退休金制度使用率及未來趨勢的重要指標。

不過，報告指出，大部分成員傾向一次性提取強積金，但未有具體計劃如何運用這筆資金。這反映市場需提供更多退休後收入方案及提取階段（decumulation）方面的教育。

報告呼籲，政府、受託人、僱主及成員共同努力，提升長期退休保障的足夠性。建議包括定期檢視現時的強制供款比率；進一步鼓勵額外自願性供款，特別是低收入群組；推動更多產品創新，包括引入新資產類別，以及支援退休後可持續收入的產品方案；善用電子平台(如eMPF)及人工智能工具，以提升行政效率及改善退休規劃體驗。

退休積金計劃協會主席陳宇昕表示，強積金不但協助數以百萬計市民建立穩健的退休基礎，亦提升了大眾的理財意識，並強化香港作為全球金融中心的地位。

展望未來，她稱，各界需持續完善制度，包括提高供款水平、擴大投資選擇，以至向成員提供更清晰的指引及創新方案。退休積金計劃協會將繼續與政策制定者、監管機構及業界夥伴緊密合作，確保強積金制度在未來多年保持穩健、包容各群組及持續發展。