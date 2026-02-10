百度推「全球搜」功能　蘿蔔快跑夥Uber　下月於杜拜推全無人駕駛

百度（9888）推出「全球搜」功能，指可實現對全球內容的深度索引與理解，已無縫嵌入百度文心助手。同日，其續推出百度百科國際版BaiduWiki，首批支持英、法、西、俄、日5大語種，正式從中文知識平台邁入全球化知識服務階段。



「全球搜」已接入全球地圖、景點及美食查詢等MCP，幫助用戶直接獲取海外一手信源，可一站式完成機票、酒店、門票預訂，打通跨境交易閉環，毋須在多個境外App間頻繁切換。百度未來還計劃在科技、學術等前沿領域陸續上線「全球搜」功能。

百度旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑（Apollo Go），與全球出行巨頭Uber共同宣佈，雙方將進一步深化戰略合作，計劃於2026年3月在阿聯酋杜拜正式推出全無人駕駛出行服務。（資料圖片）

蘿蔔快跑與Uber合作 下月杜拜推全無人駕駛服務

另外，百度旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑（Apollo Go），與全球出行巨頭Uber共同宣佈，雙方將進一步深化戰略合作，計劃於2026年3月在阿聯酋杜拜正式推出全無人駕駛出行服務，這也是杜拜首次迎來全無人駕駛出行服務。

蘿蔔快跑的無人駕駛車輛將透過Uber應用程式在朱美拉（Jumeirah）地區的特定地點提供服務，並且將根據營運情況及監管審批情況擴大部署範圍。

在服務區域內，當乘客預訂Uber Comfort或UberX服務，或在Uber應用程式中選擇「自動駕駛」選項時，均有機會匹配到蘿蔔快跑車輛。車隊管理將由第三方運營商New Horizon負責。