引易經智慧棄地產轉戰AI醫療　黃啟豪：「順勢而為」攻長壽科技

內房債務危機未解，行業寒冬漫長，當傳統房企仍在苦惱如何保交樓之際，北大資源（0618）卻選擇殺入AI醫療與長壽科技（Longevity）賽道。集團主席黃啟豪接受《香港01》訪問，親解轉型背後的邏輯。



他引用《易經》中「順勢而為」的哲學，指出地產週期已過，相反AI是未來趨勢，因此實行中醫AI化與杜拜輕資產出海的「雙軌並行」。黃啟豪預料，隨著新賽道佈局完成，最快一年半內便能進入收成期。

引易經智慧看轉型：週期更替 順勢而行

對於一家房企而言，放下熟悉的「磚頭」絕非易事。黃啟豪直言，過去二十年是房地產的黃金週期，那是順勢；如今人口結構改變、剛需減弱，地產週期已過，無需再多的糾纏。在他看來，當下的「勢」在於長壽與AI。

他更分享了一個獨特觀點：現代科學發現DNA的二進制編碼與《易經》的陰陽邏輯相通，都是解讀生命的密碼，直言了解 DNA 就是了解身體的「藍圖」，從而進行後天的「改運（調理）」。因此，黃啟豪認為，集團轉型至AI醫療與生命科技，實則是順應新時代的自然規律。

黃啟豪表示，將流動性低的地產項目與公司進行風險隔離，釋放出資金，為投資AI醫療新業務提供「彈藥」。

設基金處理不良資產 回籠資金攻新賽道

哲學指引了方向，但作為內房，目前環境下，轉型首要難題是「錢從何來」。黃啟豪透露，公司已與第三方合作成立「不良資產基金」，希望將流動性低的地產項目注入基金處理，由基金負責後續債務重組、發展及銷售地產項目，以令集團可以優化方式配置可用資源，為投資AI醫療新業務提供關鍵「彈藥」。

他直言，上市公司首重資本效率，在客觀環境不再支持地產高周轉的情況下，必須對股東負責。

國內深耕「葉開泰」 以大禹治水智慧做AI中醫

資金到位後，北大資源在業務佈局上採取了「內外分治」的策略。在內地市場，集團2023年收購有四百年歷史的老字號中醫品牌「葉開泰」。黃啟豪指，是次收購不單是買品牌，更是確立醫療方法論的基礎。

他再以傳統智慧作喻，引用「大禹治水」的哲學，指出中醫的核心在於「疏通」與「調理」，這與現代抗衰老及慢病管理的理念不謀而合。集團目前的策略是將傳統中醫「標準化」，結合AI大數據分析，將過往難以量化的脈象、食療轉化為可追蹤的健康數據，為集團提供堅實的醫療技術基礎。

黃啟豪表示，待杜拜的輕資產模式成熟後，計劃將這套「AI+中醫+酒店」的管理體系帶回國內，協助酒店轉型為養生目的地。

出海杜拜建平台 瞄準保險痛點做「降險服務」

在海外市場，集團則選擇中東杜拜作為「輕資產」模式的試煉場，主攻B2B市場。黃啟豪解釋，選擇杜拜是因為當地政府推崇「大健康」（Wellness）政策，強制企業提供醫療福利。然而，隨著醫療通脹，企業面臨保費年年加價的困境。

看準此商機，集團在當地推出LetsGo平台及Wellcube項目，提供「降低風險即服務（Risk-Reduction-as-a-Service, RRaaS）」。這套模式不依賴重資產投入，而是與當地酒店合作，實行收入分成，將酒店房變身擁有高壓氧、紅光治療及基因檢測的「微型健康中心」，同時透過AI篩查員工風險並提供干預，協助企業降低發病率及保費，達致三贏。

料18個月內收成 反攻國內存量市場

對於轉型回報，黃啟豪審慎樂觀。他指出，目前地產相關收入佔比已極低，主要營收來自國內的中醫服務及電商。至於杜拜新業務，合作的養生酒店已於2025年底開幕。他預計，隨著業務磨合，新板塊保守估計將在12至18個月內進入收成期。

談及樓市，黃啟豪坦言內房「爆發期」已逝，傳統「買地起樓」模式公司不會再沾手。但他並未完全否定地產價值，而是轉換玩法。他透露，待杜拜的輕資產模式成熟後，計劃將這套「AI+中醫+酒店」的管理體系帶回國內，協助酒店轉型為養生目的地，未來亦考慮研究及生產針對年齡和長壽的自家品牌保健品或補充劑。