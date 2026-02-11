藥明生物盈喜︰預計2025年經調整純利增長22%至65.86億

藥明生物(02269)發布公告，公司截至2025年12月31日止全年度收益將增長約16.7%至人民幣217.90億元；毛利率將提升約5個百分點至46.0%；經調整毛利將增長至約人民幣106.38億元，按年增長約25.5%；公司截至2025年12月31日止全年度的利潤及歸屬於公司權益股東的利潤將分別增長約45.3%至人民幣57.33億元及約46.3%至人民幣49.08億元；以及經調整以股份為基礎的薪酬開支、外匯損益、以及股權投資、資產出售、重組損益及相關一次性成本後，公司非國際財務報告準則經調整純利將增長約22.0%至人民幣65.86億元。

公告表示，該等增長主要歸因於(其中包括)以下因素：(i)「跟隨並贏得分子」戰略的成功執行，以及領先的技術平台、行業最佳的項目交付時間及優秀的項目執行過往記錄，推動集團收益增長；(ii)基於雙特異性抗體和ADC(抗體偶聯藥物)等快速發展的技術平台，集團擴大了對生物藥行業提供包括研究和發現服務、IND前開發服務及臨牀和商業化生產服務等在內的服務範圍；(iii)集團多個先進技術所產生的研究服務收益增長；(iv)集團對現有及新增產能的利用，包括歐洲生產基地的產能爬坡；(v)集團通過藥明生物精益運營管理系統(WBS)及數字化方案實現成本節約與效率改善；及(vi)公司通過投資投資組合而獲得的投資收益。