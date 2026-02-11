小米半日飆近5%　雷軍預告新一代SU 7今年4月上市

小米（1810）創辦人、董事長兼首席執行官雷軍周二（10日）進行直播，指出第一代小米SU7量產了接近37萬輛，目前生產線正在改造，為新一代小米SU7的量產做準備。



雷軍表示，小米汽車工廠的特點是高度智能化，工廠裏面有六七百台機器人，可以做到組裝的所有環節是百分之百自動組裝的，也是做到了百分之百的自動檢測，智能化程度非常高。

小米SU7（Xiaomi）

正改造生產線

雷軍表示，前段時間第一代小米SU7最後一輛車下線，意味着完全停產了。購買這輛車的車主是一位老米粉，稱對小米有深厚的感情，一定要買一輛第一代小米SU7。

他透露，第一代小米SU7量產了接近37萬輛，目前生產線正在改造，為新一代小米SU7的量產做準備。

雷軍在直播中表示，小米YU7採用的電子電氣架構是四合一域控制模組，這套系統全部是小米自研的，因為小米的本行是做智能手機，所以電子電氣架構是小米強項。

稱小米汽車春節服務不打烊

他又稱，小米汽車春節服務不打烊，提供7x24小時服務，包括銷售門店不打烊、服務中心不打烊、線上服務不打烊。

其後雷軍在微博發文透露，新一代小米SU7預計在4月份上市，又指出前幾天隨着最後一輛車下線，初代SU7正式停產。據統計，第一代SU7從2024年4月開始交付到2026年2月，不到2年時間，交付總量超過了38.1萬輛。

他稱:「新一代SU7，預計4月份上市，一定把車做好，做成所有人嚮往的夢想之車。」

小米中午收市報37.26元，升4.7%，成交額為50.52億元。