Man姐撼贏「鏡仔」？ 拆解TVB轉賺原因 ViuTV表現反倒退

電視廣播（0511，TVB）去年業績一洗頹風！公司周二（10日）預告全年賺逾5,000萬元，轉虧為盈，並預期全年EBITDA增加5,500萬元至3.5億元。盈喜消息一出，TVB股價今日（11日）高開10%。TVB在去年業績扭虧，竟與去年第4季播出，深受中﹑港觀眾歡迎的電視劇「新聞女王 2」有關！



連續7年半虧損後 去年下半年轉賺1.5億

今次轉虧為盈，別具意義。事關自2018年起，TVB已連續7年虧損，累計虧損接近35億元，不過隨著削減成本措施效益逐步顯現，虧損金額已由2022年的超過8億元，減至2024年的不足5億元。在2025年中期時，虧損金額已進一步降至1.08億元，由於全年轉賺5,000萬元，換言之公司下半年開始賺錢，半年錄得逾1.5億元溢利！

其實該公司早於去年4月底公布首季業務營運數據時，已預告2025年全年可錄得正數淨利潤，反映出業務情況早於去年初已有改善，更指出地面免費頻道廣告收入在2025年保持強勁，預料全年廣告收入可以超越2024年。

全年廣告收入增雙位數

由於廣告收入為該公司其中一項主要收益收源，所以有關收益表現對公司業績情況具有相當影響。TVB在去年8月公布業績時，指出電視廣播分部廣告收入，按年增加4%至6.95億元，佔整體收入的46.4%。

至於下半年數據仍未披露，但是在去年第3季公布營運資料時，指出在第3季免費頻道廣告入持續呈現按年增長，並繼續預期2025年全年廣告收入高於2024年。在公布去年第4季營運資料時，更明言去年全年廣告收入可以錄得雙位數增長。至於廣告收入錄得增長的動力來源，該公司在去年第3季及第4季的營運資料中均指出，如「新聞女王 2」有關。

該公司於去年第3季營運資料報告內指出，受益於11月首播的「新聞女王 2」的相關廣告及贊助推動下，預料在第4季廣告收入表現更強勁。在公布第4季營運資料時，指出受益此劇的廣告及贊助推動下，季內免費頻道廣告收入呈現按年增長趨勢。所以劇中主角「Man姐」，可以說是TVB在第4季的廣告收入增長動力來源之一。

另一方面，TVB的免費電視頻道收視率保持穩定。TVB 指出截至去年12月底，無綫電視的免費電視頻道平均電視收視點為20.1，佔所有香港電視頻道的市場份額的81%。在去年6月底時，收視點為19.8%，市佔率為79%。

電視廣播去年轉賺5000萬元。﹙資料圖片﹚

myTV SUPER每月活躍人數維持190萬

至於數字媒體業務方面，公司去年4月披露首季營運資料時，已指出myTV SUPER平台數碼廣告收入按年錄雙位數增長，又指出會在上半年推出更多措施提高myTV SUPER上帶來的廣告收益的觀看人數，預料在2024年增長強勁的數碼廣告收入，會在2025年再次成為亮點。

結果公司在公布第4季營運資料時，指出因客戶購買更多myTV SUPER串流服務及其他數字資產的廣告套餐，數碼廣告收入持續實現強勁的雙位數增長。季內，myTV SUPER串流服務的所有服務層級的平均每月活躍收看人數維持約190萬，其他數字資產（包括社交媒體帳戶和手機應用程式）在追蹤和訂閱人數上繼續以強勁的雙位數增長。

內地業務 EBITDA 上升

另一邊廂，近年TVB致力拓展內地市場業務，亦展現出成果。於去年中期業績內顯示，有關業務收入為3.53億元，分部EBITDA為6,100萬元，分別按年減少8%及增加36%。當時公司指出，有關業務收入在去年上半年下跌，與發行及合拍劇業務減少影響，不過內容成本節省抵銷了收入跌幅，因此EBITDA錄得增長。

公司公布去年第4季營運資料時，雖然並無披露任何內地業務的最新數據，但是指出「新聞女王 2」於優酷首播，內地反響非常正面，突顯出港劇持續吸引內地觀眾。同時指出與亦開始拍攝一套與耀客傳媒合作的新合拍劇「枱底」，又指出這是與耀客傳媒的首個電視劇合拍項目。

MIRROR是ViuTV旗下重點藝人。（資料圖片）

ViuTV EBITDA跌2成因籌辦個人演唱會

無獨有偶，作為競爭對手﹑另一間免費電視頻道ViuTV的母公司電盈（0008）也於周二（10日）公布全年業績。

公司披露了ViuTV去年營運數據。ViuTV去年收益為10.3億元，按年下跌2%，可是EBITDA卻按年下挫20%至1.53億元。

電盈於業績報告內解釋，與ViuTV於年內專注個人演唱會有關；又指出已規劃在今年舉辦一系列團體演唱會，以及及更龐大的藝人陣容注入全新動力，預料免費電視及相關業務的財務表現於2026年回升。男團組合MIRROR為ViuTV旗下重要藝人，又看看12名「鏡仔」如何協助ViuTV在2026年重振聲威，以及令香港電視及媒體行業出現更長足發展。