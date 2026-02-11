恒生首間甲廈分行開幕　CEO林慧虹偕滙豐高層出席啟動儀式

恒生銀行宣布，位於尖沙咀港威大廈的全新「海港城財富管理中心」於昨日﹙10日﹚正式開幕。

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹、滙豐集團首席財務總監郭珮瑛(Pam Kaur)、恒生銀行零售銀行及財富管理業務主管李樺倫，以及一眾管理層出席啟動儀式。

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹表示，海港城財富管理中心是恒生首間進駐甲級商廈的分行,為超過 7,000 名客戶提供優質及個人化的財富管理方案。「中心設有多項創新設施,為不同年齡和背景的客戶打造舒適且以客為本的理財空間及體驗。憑著優越的地理位置,我們能為高端跨境客戶提供便捷的理財服務,協助他們達成財務目標。 」

恒生指出，海港城財富管理中心佔地接近 10,000 平方尺,俯瞰維多利亞港,設有多項創新設施,為客戶帶來一站式財富管理體驗。中心的設計概念源自「小莫小於水滴」,以水的流暢線條與動感形態為主軸,配上簡約優雅的色調,以及恒生標誌性的綠色作點綴,象徵財富持續累積與增長。

恒生補充，積極升級分行網絡,今年稍後將於另一個香港核心地段開設財富管理中心,並於中環、銅鑼灣、西九龍及羅湖港鐵站開設個人理財中心,擴大財富管理業務。