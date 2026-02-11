證監會推進虛擬資產發展　梁鳳儀預告三項措施

證監會行政總裁梁鳳儀今日（11日）在Consensus Hong Kong預告，今天下午將宣布三項措施，擴大虛擬資產產品與服務範疇。



梁鳳儀表示，第一項是孖展融資(margin financing)，將允許經紀商向信用良好的客戶提供融資，抵押品可以是證券或虛擬資產。初期建議合格抵押品僅限比特幣與以太幣，並套用與傳統證券保證金相同的標準，即採取審慎的折讓率（haircut）。她認為，此舉為市場帶來流動性。

第二項是永續合約(perpetual contracts)，梁鳳儀表示，證監會將公布框架，讓平台提供永續合約(perpetual contracts)，目前僅開放給專業投資者，暫未向零售開放。平台必須妥善管理劇烈波動的資金利率與交付方式變動等新風險，並對客戶公平，須有非常明確的規則和高度透明度。

第三項是關聯造市商（Affiliated Market Makers），梁鳳儀指出，允許平台在條件允許下，自身成為造市商，並設有嚴謹的防火牆和防護措施，前提是他們擁有功能完善、獨立運作的造市部門，並且擁有足夠完善的規則。

梁鳳儀呼籲業界與監管機構進行雙向合作與對話，共同制定既能保障投資者、同時又能推動產業發展的方案。她承認市場常走在法規前面，因此鼓勵業界將新的構想回饋給監管機構。