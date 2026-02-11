證監︰有騙徒假冒知名股評人「唱高散貨」　已向警方報案

證監會提醒公眾加強警覺，防範不法分子偽冒知名股評人，聲稱可提供保證高回報投資建議，令市民墮入投資騙局，並已向警方報案。

證監會最近接獲舉報，指騙徒透過社交媒體平台或即時通訊應用程式，誘使受害人落入「唱高散貨」市場操縱行為圈套。在一般的“唱高散貨”騙局中，騙徒會冒充知名投資專家，集中推介及「唱高」一些市值小或市場流通量低股票。提供所謂「內幕消息」或投資貼士，誘導投資者以被人為炒高價格買入股份。當股價大升後，騙徒會迅速「散貨」套現，令投資者在股價暴跌時蒙受重大損失。

有個案顯示，受害人被誘導在虛假交易平台或應用程式上買賣股票，最終無法提取資金。某些個案中騙徒在受害人損失金錢後再接觸他們，聲稱只需支付額外保證金或手續費便可獲得賠償。當受害人將款項存入指定賬戶後，便與騙徒失去聯絡。大多數投資者並不知悉慫恿他們買入股份人士真實身份，或這些人士所提供資訊的可靠性。騙徒可能利用虛假社交媒體賬戶、偽造文件，或冒充受歡迎股評人以博取信任。

證監會特別呼籲廣大投資者留意四大事宜：包括對於社交媒體或即時通訊應用程式上出現「好得令人難以置信」投資建議，務必保持高度警覺；格外提防主動提供投資建議的陌生人，尤其當網「友」要求發送個人交易紀錄截圖；僅使用官方公司付款管道，避免將資金存入個人銀行賬戶，並透過可信來源確認收款人資料，以核實其身份；如發現任何可疑投資活動、偽冒行為或「唱高散貨」騙局，應立即向證監會或警方舉報。