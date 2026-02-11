馬斯克旗下xAI爆離職潮　48小時內兩創始成員離任

全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下人工智能(AI)初創xAI再有核心創始成員離職。聯合創辦人吳宇懷(Tony Wu)周一在社交平台宣佈辭職後，不到48小時，另一名聯合創始人Jimmy Ba亦宣佈離任。

吳宇懷周二(2月10日)下午在社交平台貼文寫：「I resigned from xAI today」。並說，「是時候開啟新篇章了，這是一個充滿無限可能性的時代：一個配備AI的小團隊可以移山填海，重新定義一切皆有可能。」

Jimmy Ba則在今日(2月11日)上午在社交平台貼文寫：「Last day at xAI」。他又稱：「正邁向一個擁有合適工具就能實現百倍生產力時代。遞歸式自我提升循環很可能在未來12個月內上線。是時候重新檢視對大局的理解。2026年將是瘋狂的一年及可能是最忙碌、最具決定性的一年」。

馬斯克於2023年與另外11人共同成立xAI，冀挑戰OpenAI和谷歌(Google)等競爭對手。

然而，xAI已有多名聯合創辦人包括巴布舒金(Igor Babuschkin)、Kyle Kosic、Christian Szegedy及楊格(Greg Yang)先後宣佈離任，其中楊格上月指因患上萊姆病而呈辭。

計及吳宇懷及Jimmy Ba，意味已有一半聯合創辦人已離任。95後的吳宇懷是xAI在數學推理和符號AI領域的核心人物。Jimmy Ba則負責大部分業務運營，不過去年底，其多項核心職責已被拆分予吳宇懷及另一聯合創辦人張國棟(Guodong Zhang)。