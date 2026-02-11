比特幣上周曾低見6萬美元之際　「鯨魚」重新掃貨　增持約5.3萬枚

比特幣（Bitcoin，BTC）弱勢，上周曾跌至60000美元關口，較歷史高位「腰斬」，期間吸引大戶增持。

據彭博報道，在拋售了數周之後，所謂的「鯨魚錢包」上周增持了大約53,000枚，為去年11月以來的最大買入規模。這些買盤幫助比特幣價格在暴跌之後企穩，但是其他大多數投資者仍在觀望。

行業研究公司Glassnode的數據顯示，持有比特幣超過1,000枚的錢包在此期間的增持規模超過40億美元，中斷了數月來的拋售步伐 —— 後者促使比特幣價格從10月的頂峰回落了大約40%。

報指又指，Glassnode銷售主管Brett Singer表示：「這確實能減緩下跌勢頭。但我們仍然需要看到更多資金流入市場。」

這一提醒至關重要。雖然大型比特幣持有者已重新入場，但總體趨勢仍然表明要謹慎。Glassnode數據顯示，不包括交易所交易基金和交易所，大型比特幣持有者在過去一年裡淨賣出，自12月中旬以來，已有超過17萬枚比特幣（價值約110億美元）從這些錢包中流出。

比特幣現報66,984美元，遠低於歷史高位逾12萬美元。