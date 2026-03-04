想升級舒適住院體驗？一文拆解高性價比、透明度高的醫保方案

生病入院，最渴望的莫過於一個安靜、舒適的休養環境。公立醫院病房往往較為擠迫，即使選擇私家醫院，不少人為了節省開支而選擇普通大房，但舒適度始終不及半私家或私家房。然而，一想到升級病房所帶來的昂貴開支及潛在的額外雜費，往往令不少消費者卻步。



追求舒適休養空間 最怕收費預算難料

生病時身心俱疲，優質的住院環境對康復至關重要。早前有調查顯示¹，近半（46%）受訪者表示在有醫療需要時，希望得到舒適及私隱度較高的住院體驗。

然而，醫療科技日新月異，加上醫療機構收費不一，難以掌握醫療開支預算；與此同時，市場上的高端醫療計劃保費相對高昂，而一般的入門計劃又未必涵蓋較高級別的病房費用。再加上私家醫院收費較高，令人擔心最終賬單超出預算，這種「不上不下」的局面，令很多人無從抉擇。

選擇醫保的不同因素：保障範圍、保費、額外增值服務

自願醫保計劃（VHIS）自2019年推出以來，市場選擇繁多，由最初基本標準計劃，發展到不同的靈活計劃，消費者往往難以取捨。在比較醫保產品時，一般的考慮因素可能包括：

• 保障範圍是否夠廣泛：涵蓋住院、手術、診斷及復康支援。

• 保費是否可負擔：配合自己的財務預算與規劃，並考慮醫療通脹帶來的影響。

• 額外增值服務是否貼心：如預先批核、跨境支援等，提升整體醫療體驗。

市場新選擇：兼顧性價比與星級體驗

隨著大眾對優質服務的需求日益提升，市場上開始出現兼顧「性價比」、「星級體驗」及可持續的方案。以 AIA推出市場首創為客戶一網打通專屬醫療旅程的自願醫保計劃² –「AIA自願醫保睿選計劃」 （下稱計劃 ）為例，鼓勵客戶善用精選的醫療網絡和機構，以更相宜的保費，享受便捷且優質的就醫服務體驗。這項計劃提供以下亮點：

• 一網打通優質醫療旅程：由搜尋醫生、診斷、治療，到繳費及復康支援，均可透過香港的「睿選醫療網絡」³ 無縫連接。更可以升級版AIA+ 手機應用程式，體驗保險業首創⁴ 的即時預約網絡醫生服務，輕鬆篩選專科、醫生與醫院！

• 尊享升級住房禮遇：在香港入住「睿選指定醫院」⁵，並由「睿選醫療網絡」³ 醫生主理及醫療費用獲預先批核⁶，可由標準普通房升級至半私家房，以更舒適的環境專心休養！

• 廣泛醫療保障：主要醫療費用不設分項賠償限額⁷，享受接近高端醫保的安心保障

緊貼北上醫療需求 香港保險業首創⁸ 全助你 - 中國內地一對一健康管家

隨着港人北上消費及就醫愈趨普遍，近六成受訪者¹ 表示曾經或考慮到中國內地就醫或求診。考慮到經常穿梭兩地人士的需要，計劃特設針對中國內地的保障及貼心支援服務，確保在內地同樣獲得支援。

• 內地優質住院體驗：目前在中國內地入住「睿選指定醫院」⁵，在組別A精選大灣區7間醫院可入住標準私家房；而在組別B涵蓋中國內地逾1,700間醫院，亦可入住半私家房。

• 交通費用津貼惠益：每日500港元／63美元⁹，減輕跨境就醫的交通負擔。

• 首創專屬健康管家支援：額外增值服務「全助你」¹⁰可安排健康管家提供醫療費用預先批核服務⁶ 申請前的行政支援，以及由診斷、治療至康復，沿途全程提供個人化支援。同時，健康管家亦可為居住內地的父母安排專業護士定期上門探訪，並由普通科醫生在線進行一般健康評估，受保人亦可隨時線上參與。

舒適與預算並重 精明醫療新標準

選擇醫療保險，主要基於個人的醫療保障需要。而AIA自願醫保睿選計劃在「舒適體驗」與「合理預算」之間，提供了一個方案，讓大眾以透明、相宜的保費，獲得更舒適及私隱度較高的住院體驗。

