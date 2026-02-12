彭博︰蘋果AI系統Siri升級計劃遇阻礙　部份或功能或推遲發布

據《彭博》報道，蘋果公司籌備已久的Siri虛擬助理升級計劃，近期在測試階段遭遇阻礙，可能導致多項備受期待的功能延後發布。報道指，蘋果原計劃將這些新功能納入定於3月發布的iOS 26.4更新中，但目前正致力於將它們分散到未來的版本中，這意味部分功能可能至少會推遲到5月發布的iOS 26.5，甚至9月推出的iOS 27。



報道指，蘋果於2024年6月首次宣布新版 Siri計劃，展示了讓助理存取個人數據和螢幕內容以更好地滿足請求的能力，並允許用戶透過語音精確控制應用程式。所有新功能原定於2025年初推出。但在去年春季，蘋果將發布時間推遲至2026年，內部原定目標是2026年3月（配合 iOS 26.4），直到上個月此目標仍未改變。

不過，軟體測試發現了三大新問題，導致了最新的延期，包括處理能力問題，Siri並不總是能正確處理查詢，或者處理請求的時間過長；穩定性問題，測試人員報告了準確性及 Siri 在用戶語速過快時會打斷用戶的錯誤；依賴性問題，新版 Siri 有時會退回到現有的 OpenAI ChatGPT 整合，而不是使用蘋果自家的技術，即使在 Siri 本應能夠獨立處理該請求的情況下也是如此。

iPhone 17系列在大中華區的銷售表現驚人。（Apple）

報道指，受影響的包括個人數據整合，以及APP的操作。

蘋果目前仍在改進，包括改版後的Siri建立在名為Linwood的全新架構上，並依賴名為Apple Foundations Models 的大型語言模型平台，該平台目前正整合 Google Gemini 團隊的技術。測試版本包含兩個尚未宣布的功能，一是類似於 Perplexity 或 Google 的 Gemini搜尋，能提供綜合回應與連結，二是使用與Image Playground相同的引擎，但測試者稱該功能目前仍不穩定。

另外，蘋果開發更重大的 AI 項目，代號為 「Campo」 的項目旨在將Siri徹底改造為類似ChatGPT風格的聊天機器人，由Google伺服器和更先進的定制Gemini模型驅動。而且蘋果計畫在 Mail、Calendar 和 Safari 等主要自家應用程式中利用新的 Siri 引擎。

在最近的員工大會上，行政總裁庫克和軟體工程主管 Craig Federighi 強調了硬體與隱私的重要性，庫克暗示公司正在開發新的數據中心芯片，以增強雲端 AI 處理能力，Federighi 則強調，蘋果的個人化 AI 絕不會洩露用戶數據，與行業標準不同，蘋果選擇在設備端或隱私保護伺服器上處理數據，並依賴授權信息和合成數據，而非直接獲取用戶素材。