K先生週記｜宗教家族起裂縫　暗手制度渡陳倉

深夜一時，香港中環的「Vampire’s Tomb」內，紅酒的香氣混合雪茄的煙霧，宛如一層薄紗，映照著窗外漆黑的維多利亞港，顯得格外的寧靜。



Mike把抽到一半的雪茄放在玻璃煙灰缸上，準備向師父Kelvin匯報他們印尼的第二個重要客戶 —— Al Fadhil家族的最新情況。

坐在一旁的Alex原以為這個案例會比上次簡單，然而事實卻正好相反。

完美家族也有其難言的裂縫

Al Fadhil家族是印尼舉足輕重的伊斯蘭名門望族，主要從事當地清真房地產與紡織製造業務，財力雄厚，名聲清白。

幾十年來，家族的公關做得無懈可擊，奇蹟般未曾出現過任何醜聞。然而，再完美的家族也有裂縫， 而這正源自於他們信奉的伊斯蘭律法 —— 按伊斯蘭繼承法， 兄妹同輩中，男性的份額通常是女性的兩倍。

現年七十歲的家族掌舵人Pak Al Fadhil有三個孩子，其中兩個兒子皆年過五十，惟細女才三十出頭，而偏偏這個細女得天獨厚，是家族新一代中最聰明的，才華、眼光與執行力遠勝兄長。這一點，父親與兩個兄長皆心知肚明，卻無人敢言。

「正如我之前在電話跟Boss你所報告的， 這一兩年家族便要進行新舊掌舵人接班，大家都在猜家族交給最有才幹的女兒，還是依照傳統交給長子⋯⋯」Mike無奈的說。

Alex輕聲的道：「如這事發生在香港， 家族財產按第二代成員的能力分配是理所當然， 哪管得到份額多的是兒子還是女兒， 可偏偏這事發生在伊斯蘭家族內⋯⋯」

Mike同意的點了點頭， 然後便半徵詢半匯報的望向Kelvin說：「而家族中所有人都知道， 如果處理不當，這可能演變成不堪設想的局面， 因為它觸及的不只是伊斯蘭信仰中的性別安排，還有兩位公子的尊嚴。」

Kelvin全程點點的聽著，這時才冷靜的給出的以「臨床判斷」：「既然他們有這麼深的宗教信仰， 那就不要對抗它，要尊重它， 更要利用它。」

Mike聽後，還未明白，便問：「Boss，你說不要對抗它，要尊重它， 更要利用它？」

「對， 利用它。還不只要利用它， 要好好善用它。」Kelvin說完， 便往梳化上一靠， 邊瞇著笑眼, 邊享受著他的雪茄。

Mike若有所思，還在想Kelvin這句說話的意思，可不一會後他腦海中突然浮現出一個想法，然後再望著Kelvin說：「Boss， 你認為用Mahr成不成？ 」

Kelvin滿意的點了點頭，道：「可能成，可能不成,，Bro你不妨說來聽聽。」

Mahr是伊斯蘭傳統下父親為待出嫁的女兒準備的「嫁妝」，Mike順著這思路，把傳統Mahr加上現代人壽保險的槓桿，那Pak Al Fadhil不就可以在不改動伊斯蘭繼承分配的前提下，另行為女兒作出一份父親心目中合理的資源安排。當然，為防女兒的大額資產因任何原因落入夫家，同步也會安排她和丈夫簽一份婚前協議（prenuptial agreement）。

「這樣女兒得到了公道，家族及兒子都保住了尊嚴，父親亦可以安心。」Mike總結道。

Alex忍不住讚嘆：「對啊，Mike師兄，這就不用違背他們的教條，又可達成目的！」

Kelvin笑笑的糾正Alex：「你師兄何只沒有改變他們教條，還盡為己用Haha。」

然後他轉身拍了拍Mike的肩膀，滿自豪的道：「Well done， Bro！果然一點就明Haha。」

師父的營商哲學

凌晨三點，報告接近尾聲，Alex放下筆，開始重整今晚的思緒。

今晚他明白到不同的地方，就有不同的文化——在香港，我們相信合約精神；惟在印尼，信仰習俗才是交易的根本。

然而，無論文化差異有多大，說到底，問題的本質都是人與人之間的關係，當面對難以調和的情感，沒有對與錯制度才是解藥。

今晚他更理解師父Kelvin的營商哲學——透過了解地方制度及文化，繼而精準設計的產品組合，把「情感衝突」轉化為「利益選擇」。這種智慧，不僅適用於東南亞，在歐美成熟市場也肯定暢通無阻。

將近黎明， Kelvin把杯上最後的一口紅酒喝下，伸了個懶腰，然後滿意地看著兩個弟子笑道：「我們Vampire Capital這些年來能成功擴張世界各地，從來不是靠產品，而是靠你們。」

Mike看了看手錶，笑著起身：「Boss，我得趕去機場，下一個項目等著我。」

說完他便與師父和小師弟擁抱告別，帶著笑容與疲憊匆匆離去。

臨別時， Kelvin給他送上一句：「Mike，記住，我們幹的不是賣保險，而是為家族傳承提供專業方案。」

窗外，香港燈火閃爍，紅酒的餘香仍在空氣中迴盪，故事卻未完。

在雅加達的某處，兩個家族各人安然入睡——當然也會不知道在那間永遠不被邀請進入的房間裡，命運的軌跡悄然改寫。

Appendix

伊斯蘭繼承法（Faraid）規定遺產分配，核心原則如下：

1. 強制分配：分配比例固定，死者不能更改法定繼承人的份額。

2. 順序支付：先支付喪葬費、償還債務，然後執行合法遺囑（但有限制）。

3. 遺囑限制：遺囑只能贈予不超過總遺產三分之一的份額給非繼承人（如慈善機構），原則上不能增加法定繼承人的份額。

4. 主要繼承人：

* 定份繼承人：份額由經文明確規定。

* 配偶：無子女時，丈夫得1/2，妻子得1/4；有子女時，丈夫得1/4，妻子得1/8（多位妻子均分）。

* 父母：通常各得1/6（視情況而定）。

* 女兒：無兒子時，獨女得1/2，兩女或以上共得2/3。

* 剩餘繼承人：定份繼承人分配後，剩餘遺產由男性父系親屬（如兒子、父親、兄弟）繼承。兒子是最主要的剩餘繼承人，有兒子時，女兒與兒子一同作為剩餘繼承人，並遵循「男二女一」的比例分配剩餘部分。

5. 「男二女一」原則：同等親屬關係中（如兒女、兄弟姊妹），男性繼承額通常為女性的兩倍，因為男性負有供養家庭的經濟責任。

6. 阻擋規則：某些親屬的存在會排除或減少其他親屬的繼承權，例如兒子阻擋孫子繼承，父親阻擋兄弟姐妹繼承。

7. 現代應用：許多穆斯林國家由伊斯蘭法庭執行該法；非穆斯林國家，穆斯林通常需訂立遺囑以符合教法規定，並可能需尋求專業法律協助解決法律衝突。

