中移動︰首席執行官何飈辭任

中國移動(0941)公布，何飈因工作調動原因辭任公司執行董事、首席執行官和可持續發展委員會委員的職務，自2月12日起生效。

何飈確認與董事會並無不同意見。

