巴拿馬港口暫由馬士基接手　長和維權　據悉港口系統第三方難接駁

巴拿馬最高法院早前裁定長和﹙0001﹚於巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約違憲，當地政府並把港口交給丹麥馬士基集團（Maersk）子公司暫時接手。長和最新出聲明，稱旗下巴拿馬兩大碼頭能否持續營運，完全取決於巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的行動，但明言「維權」，將向接管者明言將對所造成損害採法律行動。



長和這次嚴詞，除了法律方面，也有另一底氣。據了解，因巴拿馬港口公司兩個港口設施內的系統，不能夠給其他公司接駁到。換言之，就算碼頭被接管，日後也有一段長時間無法運作，被逼停運。



碼頭能否持續營運 取決當地法院及政府

長和最新宣佈，已根據投資保護條約，就爭議事項通知巴拿馬共和國，以保障長和的權益，並邀請巴拿馬共和國進行磋商，就巴拿馬政府所採取、並影響長和及其間接附屬公司巴拿馬港口公司的行動，持續積極尋求解決方案。

長和明言，旗下巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭能否持續營運，完全取決於巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的行動，而一旦巴拿馬最高法院正式發佈裁決，終止巴拿馬港口公司的巴拿馬特許經營權，以致巴拿馬港口公司在巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的營運成為違法，兩貨櫃碼頭將無法繼續運作。

長和告誡第三方切勿就上述兩個貨櫃碼頭之營運串通參與任何不合法的行動。

Maersk旗下APM Terminals現接管碼頭

與此同時，長和也為自身資產「維權」，稱已通知A.P. Moller – Maersk A/S，在未經長和同意下，由 APM Terminals接管上述兩個貨櫃碼頭之營運，將對長江和記、和記港口及巴拿馬港口公司造成損害，並引發對APM Terminals的法律行動。

長和又稱，告誡第三方切勿就上述兩個貨櫃碼頭之營運串通參與任何不合法的行動。

長和指出，巴拿馬裁決第 5 號法律違憲屬不合法。（資料圖片）

長和反駁︰裁決第 5 號法律違憲屬不合法

巴拿馬司法部1月 29 日公佈，巴拿馬最高法院宣告 1997 年 1 月 16 日第 5 號法律（「第 5 號法律」）違憲之決定。長和指出，第 5 號法律為巴拿馬港口公司近30年來於巴拿馬營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的特許經營合約之法律基礎。

長和稱，裁決第 5 號法律違憲，屬不合法。儘管該裁決尚未正式發佈或生效，巴拿馬政府卻已步步進迫採取行動，不但意圖迫使巴拿馬港口公司退出其港口營運，並且強制接管港口的過渡措施，而從未清晰交代其營運計劃。