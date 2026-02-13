恒生指數全日挫465點　紫金瀉逾7%跌幅最大　騰訊連跌第4日

美國股市於周四（12日）低收，道指挫逾600點收市。受到隔晚美股下跌拖累，港股今日（13日）低開392點，再次跌穿27000點，其後跌幅逐步擴大，一度跌逾500點。



【16:40】港股全日跌465點

最終大市全日跌465點，收市報26567點，國指跌142點，報9032點，科指跌48點，報5360點，成交額約為2,576億元。

今日合共有12隻成份股跌幅超過3%，其中紫金（2899）跌7.6%，為表現最差成份股。至於宏橋（1378）及中石化（0386）為今日跌幅第二及第三大成份股，分別跌5.4%及5.1%1。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.7%，報135.7元。

醫藥股方面，藥明康德（2359）跌2.6%，翰森製藥（3692）跌2.5%。

科技股方面，騰訊（0700）連跌第4日，收市報532元，跌0.7%，阿里巴巴（9988）跌2%，美團（3690）跌3.2%，報82.15元。

【13:29】港股跌幅擴至逾500點

大市跌幅於午後擴大，最新報26480點，跌551點，國指跌182點，報8992點，科指跌86點，報5322點。

目前合共有11隻成份股跌幅逾3%，其中受到金價再次失守5,000美元大關拖累，紫金（2899）跌5.2%，為目前跌幅最大成份股。

近期處於弱勢的騰訊（0700），最新報527元，跌1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報135.8元，跌2.7%。

【09:25】港股低開392點

恒生指數最新報26640點，國指低開112點，報9062點，科指跌85點，報5323點。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

科技股低開，其中已由去年底高位，累跌2成的騰訊（0700）低開1.9%，報525.5元，阿里（9988）低開2.9%，美團（3690）低開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）低開2.8%，報135.6元；友邦（1299）低開2.1%，報82元，為1個月低位。