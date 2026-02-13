11隻藍籌股挫逾3%　紫金瀉半成最傷　累恒生指數跌幅擴至逾500點

美國股市於周四（12日）低收，道指挫逾600點收市。受到隔晚美股下跌拖累，港股今日（13日）低開392點，再次跌穿27000點，其後跌幅逐步擴大。



【13:29】港股跌幅擴至逾500點

大市跌幅於午後擴大，最新報26480點，跌551點，國指跌182點，報8992點，科指跌86點，報5322點。

目前合共有11隻成份股跌幅逾3%，其中受到金價再次失守5,000美元大關拖累，紫金（2899）跌5.2%，為目前跌幅最大成份股。

近期處於弱勢的騰訊（0700），最新報527元，跌1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報135.8元，跌2.7%。

【09:25】港股低開392點

恒生指數最新報26640點，國指低開112點，報9062點，科指跌85點，報5323點。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

科技股低開，其中已由去年底高位，累跌2成的騰訊（0700）低開1.9%，報525.5元，阿里（9988）低開2.9%，美團（3690）低開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）低開2.8%，報135.6元；友邦（1299）低開2.1%，報82元，為1個月低位。