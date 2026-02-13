東亞減派息11%　受累投資物業內地聯營減值　盼盈利正常化增派息

東亞銀行今日（13日）公布2025年全年業績，歸屬股東應佔溢利按年跌24%至35.01億元，第二次中期息為22仙，減少42%，全年派息61仙，按年跌11.6%。業績公布後，股價午後跌幅擴大，一度急瀉13.8%。



東亞銀行聯席行政總裁李民橋在業績發布會上表示，去年盈利受非經常性因素拖累，有關影響屬一次性，待盈利正常化後派息可望增加，並訂下未來兩至三年將非中資企業貸款佔比提升至85%的目標。



派息減幅惹關注 管理層：一次性因素拖累盈利

業績焦點之一為全年派息減少逾11%。東亞銀行聯席行政總裁李民斌回應指，派息減少主要受兩項非經常性因素影響，包括一項聯營公司投資錄得虧損，以及投資物業重估減值。「這些都是一次性影響，當明年盈利正常化，派息也會增加。」

對於股價表現，李民橋坦言非集團可控，最重要是基本面業務表現良好，尤其非利息收入有可觀增長，相信市場消化消息後會逐步看清實際情況。

整體房地產組合佔比18%

談及涵蓋香港及海外市場的整體房地產貸款組合時，李民斌透露目前佔整體貸款比重為18%。他強調該行選擇借貸予財富實力較強的客戶，對房地產業務「不會不借」，目前風險水平維持合理健康。

香港商業地產貸款佔比降至9.9% 核心地段初現回暖

李民橋表示，香港商業地產貸款佔比由2024年底11%降至2025年底9.9%，整體減值約5億元；集團自持的投資物業，包括觀塘及銅鑼灣的寫字樓，亦錄得7.2億元減值，反映市場仍然疲軟。不過他指，核心地段已有回暖跡象，例如阿里巴巴（9988）購入銅鑼灣寫字樓等。

阿里巴巴購入銅鑼灣港島壹號中心多層樓面。（蔡偉南攝）

稱內房風險持續受控

談及內地房地產貸款風險，李民斌表示，集團持續審慎管理相關風險敞口。他指出，截至去年底，內地房地產開發商的敞口佔整體貸款和債務投資按年跌至2.7%