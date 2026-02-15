股價11天暴漲336%　 *ST立方收千萬罰單、被實施重大違法強制退市

據每經，安徽證監局2月14日公布的行政處罰決定書顯示，安徽證監局對*ST立方訊息披露違法違規行為進行立案調查發現，*ST立方通過開展代理業務、融資性貿易、虛假貿易大幅虛增營業收入，2021年至2023年連續三年年度報告存在虛假記載。安徽證監局決定對公司責令改正，給予警告，並處以1000萬元罰款。公司同日收到深交所下發的事先告知書，深交所擬決定終止公司股票上市交易。公司股票將於2月24日起停牌。

根據安徽證監局出具的行政處罰決定書，*ST立方通過開展代理業務、融資性貿易、虛假貿易虛增營業收入、營業成本、利潤總額，導致*ST立方披露的2021年至2023年年度報告存在虛假記載。其中，2021年，公司虛增營業收入2.80億元，2022年，公司虛增營業收入3.12億元，2023年，公司虛增營業收入4586.94萬元。當事人辯稱，不存在故意參與虛假貿易的情況，處罰過重等，安徽證監局對當事人的申辯意見不予採納。

*ST立方除收到千萬罰單外，還擬被實施重大違法強制退市。早前，公司多次發布風險提示公告，退市風險早有預兆。不過，*ST立方股價近期卻連續暴漲，自1月20日起至2月11日短短11個交易日，漲幅達336%，其中有7個20cm漲停板。然後2月12日和13日又連續2個20cm跌停。備受關注的是，該案中，中介機構被同步立案。早前，證監會表示，決定對本案所涉會計師事務所執業行為正式立案調查，涉嫌未能勤勉盡責的將依法嚴懲。對於相關違法行為可能涉及的證券犯罪問題線索，證監會將堅持應移盡移的工作原則，依法依規移送公安機關。