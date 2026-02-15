千問總裁吳嘉回應千問爆火：堅信中國的AI應用領域會走在世界前列

2月6日，阿里旗下的千問APP推出春節大免單後，千問一夜爆火，9小時的訂單超過1000萬單，一度火到用戶無法下單。2月14日千問啟動第二波免單活動，將AI大戰推向高潮。

千問C端事業群總裁吳嘉今日接受採訪，回應千問爆火的相關話題。

吳嘉透露，2月6日免單的效果遠超預期，第一天的實際訂單達到1500萬單，是原來預計的15倍。

他表示，千問做這件事的初衷，並不是為了和誰卷，從來沒有想過內卷，真正想的是讓AI融進老百姓的日常生活場景中，"這是未來一定會發生的事情。"

吳嘉說，他堅信這一波的AI應用，中國一定會走在世界的最前列，模型則會在各家之間的你追我趕中，不斷往前發展。

以下是對話實錄。

問：千問免單活動一夜爆火，聽說遠遠超過了內部預期。

吳嘉：

是的。2月6日零點活動灰測上線，本來預計零點到早上6點發5萬張免單卡，但用戶太熱情了，領卡速度非常快，8分鐘就發完了5萬張。更讓我們沒想到的是，凌晨1點多、2點的時候，還有很多用戶在下訂單。我們幾乎忙了一個通宵，第二天早上9點開始上班的時候，就徹底火了。

問：我看9小時的訂單超過了1000萬，你們原來預計是多少？

吳嘉：2月6日當天實際達到了1500萬單，我們原來的預計其實只有100萬單，是我們預計的15倍。因為11月17日千問才上線，我們其實還很小，也是第一次做大規模的運營活動，確實沒想到用戶的參與熱情這麼高。

問：我看2月7日千問的DAU已經接近豆包了。

吳嘉：

我看到了一些報道，實際上我們內部的數據更高一點，但DAU不是我們優先看的指標。我們主要看用戶反饋和用戶體驗。比如，用戶說了多少次"千問幫我"，我每天都在看，這代表了用戶心智的形成。我還會看，哪些場景的用戶需求最旺盛，哪些場景的實現還不夠完善，還可以改進等。我們關心的是AI能不能真正的服務好用戶的生活，提高為用戶辦事的能力和水平。

問：昨天開始第二波免單，用戶反饋怎麼樣？

吳嘉

：用戶的熱情依然很高，但第二波和第一波其實已經完全不同。第一波是能力驗證，驗證AI能不能在真實生活場景裏跑通"理解—決策—下單—支付"這條完整鏈路。第二波，我們真正把阿里巴巴全生態放進來了。飛豬的機酒、火車票、門票，大麥電影票，以及即將接入的高德團購、打車等，都在千問裏。

從數據看，結構變化非常明顯。機酒、電影票、景區門票等高客單場景佔比快速提升，酒店需求按月增長超過4倍，機票增長接近3倍。低線城市和縣域用戶增速快於一二線城市，AI消費正在下沉。

更重要的是用戶行為變了。現在用戶開始主動跨品類消費，甚至提出更復雜的需求，比如春節的行程安排以及後續的服務購買。這說明AI正在從一個"聊天工具"，變成一個"能辦事的助理"。一個需求背後，千問可以調度整個阿里生態為用戶服務。

問：但也有人說你們其實是在卷補貼。

吳嘉：

我們做這件事的初衷，並不是為了和誰卷，我們從來都沒有想過內卷，我們真正想的是，要讓AI融進老百姓的日常生活場景中，AI點一杯奶茶也好、買一張電影票也好，可能看似簡單，但這是AI第一次真正參與到消費者的真實消費決策和執行鏈條中來，這不是卷流量，是未來一定會發生的事。

最近，我們還上線了AI買電影票、門票、機票酒店。其他的新功能也在緊鑼密鑼的開發中，會持續上線AI打車、AI手機充值、淘寶AI購物的新功能，我們會通過實際的生活場景來不斷驗證AI的服務能力。

問：本次30億投入的長期回報預期是什麼？是用戶規模增長還是阿里生態的協同價值？

吳嘉：

實際上，由於用戶參與超出預期，我們的投入遠遠超過30億。我想強調一下我的觀點，AI不是一夜成熟的，它是在真實世界中被不斷打磨出來的。

和傳統業務相比，用戶面對AI助理表達需求時，會更加多樣化和個性化，以及背後算力的極大增加，帶來的複雜性，再加上訂單峰值、履約壓力，從這個角度講，千問免單是一次全社會共同參與的"AI壓力測試"。

我們希望通過不斷地嘗試、探索和壓力測試，讓AI真的長出辦事能力，服務好全社會，服務好消費者。

問：你們未來的目標，是成為新的AI流量入口嗎？

吳嘉

：按照技術的發展，未來AI是不是流量入口，或者是不是還有流量入口這個形態，現在誰都說不好。但讓AI真正融入用戶的日常工作和生活，這個方向我們不會變。

我堅信，AI的應用，中國一定會走在世界的最前列。實際上這個情況已經在發生，我們的AI購物已經在大規模應用，美國的谷歌都還只是宣佈，並沒有開始使用。

其次，最近多個AI公司都在發模型，我相信，模型會在各家之間的你追我趕中，不斷往前發展，我們也會一直追求模型的智能水平和先進性。兩者合起來，就是我們一直堅信的，技術不僅要追求星辰大海，也服務人間煙火。