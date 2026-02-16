2026馬年投資布局　貴金屬成焦點板塊　專家教路衍生工具博反彈

去年環球投資市場表現暢旺，踏入2026馬年開局，投資者如何守住財富並精明分配資產？《香港01》主辦的「2026馬年講座 - 港美股、ETF及窩輪投資全面睇」日前圓滿舉行，多位重量級專家，就宏觀形勢與實務操作作出深入分析，為投資者送上馬年開年錦囊。



專家看好港股 美股仍要有一定持倉

在港美股走勢方面，耀才證券研究部總監植耀輝主張「Buy and Hold」的長線策略，強調策略應以個股質素為主，而非盲目短線炒賣。他表示，特別看好AI板塊、高息股、黃金原材料及電力設備股。

耀才證券研究部總監植耀輝

衍生工具實戰 首重開價質素

對於追求高槓桿的投資者，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀（Jenny）提醒，買入窩輪牛熊證時不應盲目追隨成交額，發行商的開價質素才是關鍵。她分享近期輪證資金熱門關注的三大焦點板塊：貴金屬、電動車以及AI與機器人及相關花旗輪證產品以供投資者選擇，亦提醒一般投資者應透過比較買賣價差、發行商為其產品提供的流通量選擇適合自己的產品。

花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀

結合黃金ETF與港股高息ETF 提升投資組合穩健性

恒生投資ETF銷售主管凌子敬建議，投資者可考慮同時配置黃金與港股高息ETF，以提升中長線投資組合的穩健性及現金流，為長遠財富增值提供基礎。他指，全球央行持續增加黃金儲備，環球黃金ETF的資金流及管理規模在去年創新高，過往數據亦顯示，美國聯儲局減息有利於未來金價表現。過去20年，黃金年化回報達11.2%，而去年更達65.0%。為滿足市場需要，恒生投資最近發行了全港首隻支持銀行實金提取的黃金ETF，為投資者提供更高靈活性。

凌子敬指，投資者亦可考慮具備每月派息機制的指數型ETF。這類每月派息的ETF透過防範「高息陷阱」的選股規則，能為投資者提供穩定現金流和收益。

恒生投資ETF銷售主管凌子敬

至於財經專欄作家「紅磡索螺絲」，也對港股前景感到樂觀。他認為港股目前12、13倍市盈率﹙PE﹚僅處於歷史平均值，對比外圍市況，仍然算平，而且IPO市場復甦，牛市特徵已現，他有信心港股可升破三萬點。

另一邊廂，針對美股，他指雖然擔心系統性風險，但仍建議保留一定倉位，以注碼控制風險，因為美股主打AI，若不持有美股等同於「對抗」世界進步。

（左）財經專欄作家紅磡索螺絲及（右）《香港01》財經組總採訪主任黃捷。

