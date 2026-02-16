AI泡沬論｜人工智能熱潮引發記憶晶片搶購　多位科技界大佬齊發聲

人工智能熱潮引發記憶晶片搶購，情況引起關注。包括埃隆·馬斯克、蒂姆·庫克在內的科技行業領袖紛紛警告一場全球性危機正在醞釀：記憶晶片短缺開始衝擊利潤、打亂企業規劃，推高從筆記型電腦、智慧手機到汽車和數據中心等各類產品的價格，而且供應緊張只會愈演愈烈。

今年初以來，特斯拉、蘋果等十多家大型企業暗示DRAM這種幾乎所有科技產品都要用到的記憶晶片嚴重短缺，勢將制約生產。庫克表示，這將壓縮iPhone的利潤率。美光科技稱短缺程度「前所未見」。馬斯克甚至表示特斯拉將不得不自建晶片工廠。

「如果我們不建晶片工廠，就會遇到晶片瓶頸，」馬斯克上月末表示。

造成記憶晶片供應緊張的根本原因在於人工智能(AI)數據中心的建設浪潮。由於輝達的AI晶片需要配備大量高帶寬內存，記憶晶片行業的可用產能遭到擠占，以至用於手機、個人電腦等傳統領域的記憶晶片也面臨嚴重短缺。

AI數據中心建設浪潮 累供應緊張

隨之而來的內存價格飆升讓人聯想到魏瑪共和國時期的惡性通膨。從去年12月到今年1月，某一類型DRAM的價格暴漲了75%。越來越多零售商和中間商每天都在調價。有人用「內存末日」來形容即將到來的局面。

「我們正處於某種前所未見的巨大變局風口，」晶片設備供應商科林研發執行長Tim Archer本月在韓國出席會議時表示。「從現在起到本年代末，擺在我們面前的需求規模將超越以往任何時期，事實上，它將壓倒所有其他需求來源。」

令人擔憂的是，在AI巨頭真正啟動其龐大的數據中心建設計畫之前，記憶晶片價格已在飆升、供應日益趨緊。Alphabet和亞馬遜宣布，今年資本支出可能分別高達1,850億美元和2,000億美元，這將是企業史上單一年份資本開支的最高水平。

Bernstein半導體行業分析師Mark Li警告稱，內存價格正在呈現「拋物線式」上漲。雖然這將為三星、美光和SK海力士帶來豐厚利潤，但電子行業的其他領域將在未來數月付出沉重代價。

聯想集團執行長楊元慶在上周發布財報後的採訪中表示，這場供應緊張至少會持續到今年底，「供需之間的結構性失衡並非短期波動。」