千問與豆包　這個春節後中國AI進入「雙王時代」

2026年春節，成為中國AI產業從技術實驗室走向全民生活的關鍵分水嶺。

阿里、騰訊、字節跳動等科技大廠紛紛祭出紅包補貼、應用推出、功能上新等招式，在AI賽道展開百花齊放的春節爭奪戰。而阿里與字節跳動憑藉差異化的戰略佈局、現象級的應用表現和亮眼的運營數據，在這場競爭中突圍而出，站上中國科技春晚的塔尖。

除夕當天下午，阿里巴巴開源全新一代大模型千問Qwen3.5-Plus，內媒指性能媲美Gemini 3 Pro，登頂全球最強開源模型。

初一凌晨，千問APP發布的數據顯示，春節活動期間，全國超過1.3億人第一次體驗AI購物，說了50億次「千問幫我」，千問一躍成為國民級AI助手。

圖片來源：公開資料

阿里AI由此在這個春節完成雙線爆發：模型全球開源最強，APP在應用戰場狂飆前進。

01 春節AI大戰百舸爭流

當AI技術從實驗室走向大眾生活，2026年春節成為各大科技企業爭奪用戶心智的主戰場。

騰訊元寶推出10億元現金紅包活動，百度文心助手開啟5億元紅包瓜分，各大平台試圖以流量補貼的方式搶佔AI入口。但不同於傳統的流量爭奪戰，這場春節AI大戰的核心，早已從「吸引用戶」轉向「培養習慣」，從「功能展示」升級為「場景落地」，而阿里與字節跳動的突出表現，讓這場競爭跳出了單純的補貼內卷，真正實現了AI技術的全民普及。

字節跳動旗下豆包以內容生產為核心，憑藉Seedance 2.0、即夢、剪映等產品矩陣，持續降低內容創作門檻，其日均模型調用量達63萬億Tokens，服務超百萬家企業和開發者，除夕更登上總枱春晚送出超10萬份科技好禮，將AI創意生產的理念傳遞給全國觀眾。

而阿里則以千問APP為抓手，通過春節免單活動，讓AI從「聊天工具」變成「辦事助手」，完成了從意圖理解到服務履約的全鏈路落地。據最新披露，春節活動期間，AI完成下單超1.3億筆，用戶累計說出50億次「千問幫我」。這場全民級的AI實操演習，讓普通消費者直觀感受到「一句話辦事」的AI生活方式，也讓「AI能辦事、能落地」的觀念深入人心。

從行業發展來看，這場春節AI大戰的意義遠超商業競爭。

阿里與字節的突圍，也讓市場看到了中國AI產業的兩大核心發展方向：一是以阿里為代表的「消費端落地」，依託生態實現AI的場景化、履約化；二是以字節為代表的「生產端革新」，依託流量實現AI的內容化、創意化。

二者的差異化佈局，不僅覆蓋了普通用戶的生活與創作需求，更為重要的是完成了一次普及式的全民AI觀念教育，讓AI從抽象的技術概念，變成觸手可及的生活工具。而隨着QuestMobile第三方最新數據顯示千問DAU強勢逼平豆包，中國AI產業也由此正式進入雙雄引領、多元發展的「雙王時代」。

02 阿里AI「雙線」爆發

在這場春節AI大戰中，阿里千問的表現堪稱現象級。

從具體數據來看，公測不足3個月，DAU便達到7352萬，逼近豆包的7871萬，相當於用3個月走完了豆包3年的增長之路；除夕當天開源的千問3.5-Plus大模型，更登頂全球最強開源模型，性能媲美Gemini3Pro，API價格僅為其1/18。

千問的爆發並非偶然，而是阿里在大模型技術與生態應用兩大維度長期積累的結果，是「最強模型+最全生態」戰略的必然落地。

（1）大模型技術突破：自研創新登頂全球，極致性價比提速普及

作為阿里AI的技術核心，千問大模型在2026年春節迎來關鍵突破。除夕當天發布的千問3.5-Plus，實現了底層模型架構的全面革新，總參數3970億，激活僅170億，以「以小勝大」的技術路徑，讓性能超越萬億參數的千問3-Max模型，部署顯存佔用降低60%，最大推理吞吐量提升至19倍。這款模型完成了從純文本到原生多模態的代際躍遷，在推理、編程、Agent智能體等全方位基準評估中全面領先，多項指標媲美甚至超越GPT-5.2、Gemini3Pro等閉源第一梯隊。

更具行業意義的是，千問3.5-Plus實現了技術與性價比的雙重突破，其API價格每百萬Token低至0.8元，僅為Gemini3Pro的1/18，這背後是阿里「通雲哥」黃金三角的協同創新。通義實驗室的模型研發、阿里雲的算力調度、平頭哥的自研晶片形成合力，尤其是平頭哥真武晶片，針對千問MoE架構模型做了深度優化，實現了模型訓練與推理的效率最大化。

此外，在阿里堅持開源戰略下，千問全球下載量突破10億次，衍生模型超20萬個，單月下載量是第2到8名總和，成為全球開發者用手投票的「最強開源模型」，為AI技術的大規模普及奠定了基礎。

（2）生態應用狂飆：全場景落地刷新體驗，用戶習慣實現快速遷移

如果說大模型是阿里AI的「大腦」，那麼20多年積累的生態便是阿里AI的「手腳」，讓千問擁有了其他AI產品難以企及的落地能力。不同於其他科技企業的單一場景佈局，阿里擁有覆蓋吃、喝、玩、樂、出行的國民級實體服務生態，淘寶、支付寶、飛豬、高德、大麥等產品的協同，讓千問實現了「對話即履約」的核心能力——用戶只需說出需求，千問便能完成從方案生成、資源調取到下單支付、服務履約的全流程操作。

春節期間，千問的生態優勢得到極致體現。千問C端事業群總裁吳嘉透露，免單活動從最初的奶茶、零食，快速拓展至電影票、機票、酒店、景區門票等高客單場景，過去兩天，用戶用AI買門票的訂單按月增長22倍，AI訂機票等交通票務單量增長超7倍。隨着春節檔電影上線，用戶用AI買電影票的訂單按月增長372倍，其中來自三四線城市的AI訂單量更是暴漲782倍。所有AI訂單中，近一半訂單來自縣城。因為一句話點單更便捷，近400萬60歲以上用戶體驗了AI購物。

而這一切的背後，是阿里生態能力的全面支撐。據媒體報道，千問自2025年11月公測以來，僅用2個月便接入400多項辦事能力。春節免單活動更是在全球首次實現AIAgent的大規模真實世界任務執行與商業化驗證，讓50億次「千問幫我」成為AI時代用戶習慣的新標誌。

從技術突破到生態落地，阿里千問的雙線爆發，印證了「技術為核、生態為基」的AI發展邏輯。

當其他產品還在比拼模型參數時，千問已經通過「模型+生態」的雙重優勢，讓AI真正走進了普通人的日常生活，也讓阿里成為中國AI消費端落地的絕對標杆。

（3）「最強模型+最全生態」戰略落地具有必然性

千問的現象級爆發，看似是春節期間的一次閃電戰，實則是阿里近十年技術佈局與20多年生態積累的厚積薄發。

在全球AI競賽中，阿里是中國唯一、全球極少數同時擁有「自研AI晶片+世界級雲平台+世界級大模型」的科技巨頭，而這種全棧垂直整合的能力，以及對AI產業的長期戰略定力，正是其在春節AI大戰中脱穎而出的核心原因。

阿里的AI佈局早於行業爆發期，2017年成立達摩院佈局晶片及前沿科技，2018年平頭哥成立並啟動大模型研發，2019年正式投入大模型研究，在AI尚未成為行業熱點的年代，阿里便開始了飽和式的底層投入。

2026年1月，阿里宣佈支持平頭哥獨立上市，「通義實驗室+阿里雲+平頭哥」的「通雲哥」黃金三角正式浮出水面，成為阿里AI的核心支撐。其中，平頭哥的自研晶片掌握算力定義權，阿里雲的全球領先雲平台實現算力高效調度，通義實驗室的大模型技術持續突破，三者的協同創新，讓阿里實現了從晶片到雲、從模型到應用的全棧自主可控，這不僅是阿里的企業護城河，更推動了中國AI基礎設施的自主可控。

而在生態層面，阿里20多年來在電商、本地生活、支付、物流等領域的積累，讓其擁有了AI落地最核心的履約能力。縱觀全球科技大廠，OpenAI擁有頂尖模型但缺乏落地基礎設施，谷歌、微軟的生態侷限於數字閉環，亞馬遜的物流優勢缺乏模型技術支撐，唯有阿里實現了「頂尖模型+國民級生態」的雙重佈局，補齊了AI從意圖到執行的最後一塊拼圖。這種生態優勢，讓千問能夠快速實現全場景落地，也讓阿里能夠在春節期間完成大規模的用戶習慣遷移，真正讓AI融入老百姓的日常生活。

從技術佈局到生態積累，從晶片研發到應用落地，阿里的每一步都緊扣AI產業的發展規律，而千問的爆發，正是這種長期主義的必然結果。

在這場春節AI大戰中，阿里不僅贏得了用戶和市場，更驗證了中國AI產業的發展路徑——技術創新必須與場景落地相結合，唯有紮根真實的生活場景，才能讓AI技術真正發揮價值。

03「雙王」時代開啟，中國AI產業或迎新起點

2026年的春節AI大戰，不僅讓阿里與字節跳動成為中國AI產業的「雙王」，或許更讓中國AI產業迎來了從跟跑到並跑、再到局部領跑的關鍵轉折點。

如今，阿里以千問為核心，打造了「模型+生態」的消費端落地模式，讓AI成為服務普通人的「生活代理」；字節跳動以豆包為核心，構建了「模型+流量」的生產端革新模式，讓AI成為賦能創作者的「創意代理」。二者在各自優勢領域進行的差異化佈局，不僅形成了良性的行業競爭，更讓中國AI產業擁有了兩條各具特色的發展路徑，擺脱了對硅谷的簡單對標，開啟了基於本土生態的AI原創性探索。

當中，千問的爆發，更是讓世界看到了中國AI的應用實力和前景。在千問引爆AI購物後，谷歌快速跟進，宣佈在Gemini中加入購物功能，這標誌着中國AI的應用創新開始反向引領全球。而阿里「通雲哥」黃金三角的全棧能力，千問的開源普及策略，以及「技術服務於人」的發展理念，更是為全球AI產業提供了中國方案。

從春節的全民AI科普，到雙王時代的正式啟幕，中國AI產業已經站在了新的起點。未來，阿里與字節的雙雄爭霸，將推動AI技術在消費端和生產端的持續突破，而更多科技企業的創新探索，將讓中國AI產業形成多元發展的格局。

當技術創新與實體經濟深度融合，當模型能力與生態落地雙向賦能，中國AI產業必將在全球競爭中佔據核心地位，真正實現從「技術突破」到「產業賦能」的跨越，讓AI成為推動經濟社會發展的核心動力。

正如丘吉爾所言：「這不是結束，甚至不是結束的開始，而只是開始的結束。」這場春節AI大戰的落幕之後，或許將是中國AI產業原創性探索一個的全新開始。