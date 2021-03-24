遊戲驛站GME第四季業績遜預期　盤後再挫近15%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-24 08:45

遊戲驛站（GameStop；GME）美股盤後公布第四季財報，並宣布任命Jenna Owens為新任COO。遊戲驛站股價盤後一度漲超8%，及後掉頭下跌，盤後收報154.84美元，再挫14.8%。

《新浪財經》報道，遊戲驛站第四季調整後每股收益1.34美元，市場預期1.43美元；營收21.22億美元，市場預期22.12億美元；淨利潤0.8億美元，市場預期0.93億美元；整體表現略遜預期。

該公司2021財年每股虧損3.31美元，市場預期虧損3.27美元；營收為50.9億美元，市場預期51.79億美元。財報稱，遊戲驛站四季度同店銷售增長6.5%，分析師預期增長8.1%。遊戲驛站表示，本季度開局良好，2月份同店銷售增長了23%。

遊戲驛站還宣布，任命Jenna Owens為新任COO，任命Neda Pacifico為電商高級副總裁，任命Ken Suzuki為供應鏈系統副總裁。該決定可能是重新激發散戶熱情的催化劑之一，並導致其股價再度飆升。遊戲驛站早前表示，該公司首席客戶官Frank Hamlin將於3月31日離職。

此舉可能是該公司轉型計劃的進一步舉措，Chewy創始人Ryan Cohen目前在遊戲驛站的轉型中扮演了更加積極的角色。遊戲驛站此前任命Cohen為該公司董事會成員，並專注於該公司的技術和電子商務轉型。

$GameStop Corp(GME.US)$