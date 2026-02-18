豆包除夕AI互動19億次　Seedance2.0為春晚提供技術支持

字節跳動旗下AI助手豆包與央視總枱春晚聯動，面向全國觀眾送出10萬份科技好禮，並推出多項AI互動玩法。豆包方面披露，除夕當天豆包AI互動總數達19億。春節場景下的AI圖片生成、拜年祝福等玩法吸引用戶參與。數據顯示，"豆包過年"活動在除夕幫助用戶生成超過5000萬張新春主題頭像、生成超過1億條新春祝福。

今年是總枱春晚歷史上第一次用 AI 驅動全民即時創作互動。據字節跳動統計，除夕當天，豆包大模型的峰值TPM(每分鐘token數)出現在21時46分，正是在春晚主持人宣佈用豆包進行第二輪互動之後。這一分鐘內，豆包大模型的推理吞吐量達到633億tokens。字節跳動旗下火山引擎通過算力靈活調配和系統深度優化，全程保障了豆包 AI 互動的穩定流暢。

作為總枱春晚獨家 AI 雲合作伙伴，火山引擎為春晚提供先進的多模態大模型和雲計算技術支撐。最近火遍全球的豆包視頻生成模型Seedance 2.0，在發布前就已用於多個春晚節目的視覺創作中。

據火山引擎介紹，《馭風歌》節目希望動態演繹國寶級水墨畫，Seedance 2.0不僅精準保留了水墨畫的筆觸、墨韻，還完成了一系列高難度的運動與鏡頭調度，保證馬匹奔跑動作生動自然的同時，也維持了原作的力量感與節奏感。在《賀花神》節目中，該模型又展現了極致的細節把控能力。在蜀葵花和金魚的製作中，Seedance 2.0為每位演員定製了"一月一人一景，一花一態一觀"的視覺奇觀，以"AI 生成影像+實景舞台擴展"的模式，構建出一種全新的舞台視聽敘事結構。

目前，Seedance 2.0和最新的豆包大模型 2.0 Pro均已上線豆包App、電腦客戶端及網頁版。用戶可以通過"專家模式"和"Seedance 2.0"入口體驗。

此外，火山引擎還通過多項 AI 技術為春晚舞台和抖音直播體驗賦能。通過空間視頻技術，《夢底》打造了演員 3D 數字分身同台表演的震撼效果，當鏡頭移動、現場燈光變化時，分身的視角和光影也會即時同步；春晚上亮相的多款具身智能機器人品牌，均搭載了豆包大模型，實現自然生動的語言交流；同時，依託豆包語音模型，抖音春晚直播間首次上線了全程即時無障礙字幕，覆蓋了主持串場、相聲、小品等所有無原生字幕的節目，讓春晚的歡樂實現了無障礙傳遞。