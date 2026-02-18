IMF促日本避免下調消費稅　否則恐加劇財政風險

在日本首相高市早苗準備就暫停食品消費稅計畫推進討論之際，國際貨幣基金組織(IMF)建議高市政府避免下調消費稅，以免加劇財政風險。

據彭博報道，IMF周三在對日本進行第四條磋商後的總結聲明中表示，日本政府應避免

下調消費稅，因為這項缺乏針對性的措施會侵蝕財政空間，並推升財政風險。IMF預計，隨著到期債務以更高的利率再融資，日本國債利息支出到2031年將較2025年增加一倍。

IMF警告稱，在債務水平居高不下、財政收支狀況惡化的背景下，日本經濟面臨多重衝擊風險。

IMF的預測與日本政府的估算一致。彭博看到的一份文件顯示，日本財務省預計，在名義經濟年成長率為3%的假設下，日本在2029財年國債利息支出將較本財年翻倍至21.6萬億日圓。財務省還預計，同期償債成本將從28.2萬億日圓升至約41.3萬億日圓。

在IMF的建議出台之際，高市政府準備推動審議一項減稅方案，計畫暫停徵收食品消費稅兩年。高市早苗在獲得歷史性選舉勝利後表示，雖然暫停食品消費稅的計畫預計每年將造成約5萬億日圓的稅收損失，但不需要額外發債來彌補這一缺口。

IMF承認，若將稅收暫停範圍限定在食品且設定為臨時措施，將有助於減輕財政影響。但IMF表示，更有效的通膨紓困措施應做到預算收支中性、有明確期限，並針對弱勢家庭和企業。