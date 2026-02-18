美聯儲官員警告︰AI帶來的生產率繁榮　可能推高中性利率水平

近期，多位聯儲會官員暗示，人工智能(AI)推動生產率成長可能給利率帶來上行壓力。這一觀點與特朗普政府及其提名的下任聯儲會主席人選意見相左。

據彭博報道，聯儲會理事邁克爾·巴爾在周二為紐約一場演講準備的講稿中表示：「我

預計AI繁榮不太可能成為降低政策利率的理由。」

聯儲會副主席菲利普·傑斐遜也在2月6日的演講中指出，「在其他條件不變的情況下，生產率持續加速成長可能導致中性利率上升，至少暫時如此。」

隨著美國總統特朗普繼續施壓聯儲會降息，AI和生產率可能成為今年利率討論中的焦點。聯儲會在2025年三次下調基準利率，並在今年1月政策會議上維持利率不變。貨幣市場定價顯示，投資者目前預計年中之前不會重啟降息。

特朗普已提名凱文·沃什在傑羅姆·鮑威爾5月份任期屆滿後接任聯儲會主席。沃什認同川普政府官員的觀點，認為AI可能帶來生產率繁榮，在推動非通膨性成長的同時，為利率下行提供空間。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

多位官員認為基準利率已接近中性水平

巴爾則在周二的演講中列舉了多項理由解釋為何結論未必如此。他表示，AI應用需要更大規模的企業投資，從而推升資本需求並對利率形成上行壓力；與此同時，在更強的實際薪資成長以及更高的終身收入的預期之下，家庭儲蓄意願將下降，也對利率構成上行壓力。

在2022年和2023年累計加息超過5個百分點之後，聯儲會在過去一年半左右的時間裡降息1.75個百分點。目前基準利率處於3.5%至3.75%的區間。多位官員認為利率已接近中性水平，並以此為由支持放慢甚至停止降息。

舊金山聯儲行長瑪麗·戴利周二晚些時候在加州聖何塞的一次活動後對記者表示，在「標準模型」中，AI引發的生產率加速成長將導致更高的中性利率，因為「投資需求相對於儲蓄供給會上升」。但她同時強調這類分析並非定論，並稱需要審慎看待AI對中性利率的影響。