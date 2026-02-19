上千問「一句話下單」40%是00後　廣東、山東、河南00後最積極

千問APP今日公布，通過千問「一句話下單」的用戶中，00後佔比高達40%，成為最活躍的群體，其中來自廣東、山東、河南三地的00後最為突出。在點外賣、訂酒旅、買電影票核心消費場景中，00後佔比均位居首位，「千問幫我」正從嚐鮮體驗成為年輕人的日常習慣。

半個月前，千問推出「春節大免單」活動，火爆全網。活動期間，全國有超過1.3億人第一次體驗AI下單，說了50億次「千問幫我」，千問一躍成為國民級AI助手。其中00後作為數字原住民，率先擁抱這一AI時代的新生活方式，佔比高達40%，特別是廣東、山東、河南三地的年輕用戶嘗試最為踴躍。

與過去需要在多個APP之間比價、查攻略不同，年輕人更青睞「一句話下單」的便捷體驗：在旅遊方面，他們讓千問幫買最多的景區門票是峨眉山；在觀影方面，他們最喜歡讓千問幫買《驚蟄無聲》電影票；在日常餐飲中，00後們通過千問下單最多的仍是奶茶。 在購票、出行等需要多步驟判斷的場景中，00後的活躍度更遠超其他年齡層。僅景區門票預訂一項，就有50%的一句話指令來自00後。

目前，千問春節活動仍在延續，面向所有人推出「每日首單必減」，最低3.8元，同時還能疊加淘寶閃購、飛豬、大麥等平台的原有優惠，持續推進AI生活成為日常。