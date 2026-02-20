陳茂波對馬年港股審慎樂觀　市場波動難免　惟駿馬奔騰能跨越險阻

馬年港股開市，財政司司長陳茂波表示， 剛過去的蛇年，承接着龍年的氣勢，恒生指數累計上升接近6500點，升幅32%，也是連續兩年上升，以點數及幅度計，去年是歷來表現最好的蛇年。他又指，IPO和後續籌資額均表現亮麗，股票市場的流動性亦顯著提升，資金來源也相當國際化。



馬年港股三升一跌

陳茂波在出席港交所馬年首日交易開市儀式時表示，蛇年港股表現突出，勢頭良好，故此對今年抱有更大的期盼。事實上，回顧過去四個馬年，有三個都是升市，而且都是錄得雙位百分比的升幅。故此，他對今年丙午馬年的市況是審慎樂觀的，因為資本市場的發展具備了馬的好幾個特質。

陳茂波對馬年港股審慎樂觀，指市場波動難免，但駿馬奔騰能跨越險阻。﹙黃寶瑩攝﹚

他表示，第一是駿馬奔騰，跨越險阻。去年外圍環境風高浪急，但香港堅持自由開放的投資環境、穩定的經貿金融政策，國際投資者視香港為資金的安全港，紛紛增加對香港市場的配置。對於今年的展望，國際環境仍然複雜多變，波動在所難免。但是只要堅持做對的事，秉持開放、公平的市場環境、不斷推動市場的改革、做好市場的基建和發展、管理和應對好各種風險，香港市場必能像駿馬一樣，跨越險阻，向前邁進。

會檢視「同股不同權」的框架

第二是快馬加鞭，力爭上游。科技變革正在加速演進，AI、生命科技，以至是量子計算等，正重塑經濟體的競爭力，也將深刻影響股票市場的發展和估值。香港股市過去幾年作出了多輪的改革，支持新科技公司上市，配合新經濟發展。政府會繼續推動市場改革，例如檢視「同股不同權」的框架，吸引更多未來的創科企業來港上市。

陳茂波表示，政府也會與監管機構、交易所和業界共同探索更多提升市場發展的新舉措，進一步豐富產品種類、提升交易機制，強化香港作為領先籌融資平台的競爭力。例如發展債券與股票互通的存託管理系統，推動跨產品、跨市場及跨範疇的抵押品互通，提升其流動性，並推動更多創新產品的推出。

他指出，第三是馳騁千里，大道致遠。香港在「一國兩制」下有着「內聯外通」的獨特優勢。展望未來，國家「十五五」規劃將擴大高水平對外開放，香港作為國際金融中心，連接各地發行人、投資者與項目的「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色必將更加突顯。

陳茂波又指，在國家和中央相關部委的堅實支持、特區政、金融監管機構和業界的共同努力下，更多內地企業將通過香港融資「出海」，全球佈局產供鏈。同時，「互聯互通」機制持續深化擴容，也將為本港資本市場引來更大的流動性。

另一方面，香港亦積極拓展與海外市場的聯繫，開拓新市場、匯聚新資金、引進新投資者。從爭取更多海內外發行人來港上市，到推動與海外市場ETP的互掛，一系列舉措將全面提升香港股票市場的廣度、深度與國際吸引力。