IPO熱潮再起!中銀香港「抽股易」一App抽新股 兼大抽獎贏盈富基金

隨著2025年香港IPO市場受惠於多項政策支持及大型企業相繼來港上市，集資額大幅增長，標誌著IPO市場強勢回歸。展望2026年，市場普遍預期這股熾熱氣氛將會延續，更多具潛力的優質企業或「巨無霸」新股有望趁勢登場。這股持續的新股熱潮，再次掀起了本地投資者的熱情。然而，面對未來一年更多元化的新股機遇，投資者要贏在起跑線，首要任務是升級裝備，選擇一個合適的證券服務夥伴。



「抽股易」一鍵認購新股 免費優惠加碼助攻

在新股市場瞬息萬變的環境下，傳統認購方式往往繁瑣費時，讓投資者錯失良機。中銀香港的「抽股易」服務，透過中銀香港手機銀行或新股融資服務，讓您一鍵申請認購新股，過程簡單快捷。

更重要的是，為配合IPO熱潮，中銀香港推出限時免費優惠，由即日起至2026年6月30日，所有個人客戶經手機銀行認購新股，可豁免認購手續費；若選擇新股融資（孖展）認購，更享豁免手續費及利息雙重優惠。這不僅降低入場門檻，還讓您專注於投資策略，輕鬆捕捉新股上漲潛力。無論您是新手還是資深投資者，「抽股易」都提供一站式支援，助您快人一步參與市場盛宴。

加入「全城IPO迎『富』大抽獎」邊抽股邊抽獎 贏取盈富基金

除了認購便利，中銀香港更推出快閃「全城IPO迎『富』大抽獎」活動，讓您的每一次認購都變成贏大獎的機會！推廣期由即日起至2026年3月31日，只要經中銀香港手機銀行或新股融資服務申請認購新股，即自動參加抽獎。

獎品非常豐富，包括頭獎5,000單位盈富基金（02800）（名額1人）、1,000單位盈富基金（名額10人），以及100單位盈富基金（名額20人）。活動受相關條款及細則約束，詳情可瀏覽中銀香港網站或App。這項抽獎不僅增添樂趣，更讓您的IPO之旅充滿驚喜，邊投資邊迎「富」運！

投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。

