反駁國際金融中心遺址論　許正宇稱正排隊候上市企業逾480間

早年港股市場因為市場交投淡靜，以及新股掛牌數目及集資金額大減被外界指稱為「國際金融中心遺址」。財政事務及庫務局許正宇接受電台訪問時指出，目前香港新股市場氣氛良好，年初至今已有逾20間公司上市，又表示香港必需要有信心。



他指出﹕「大家當時講到香港金融中心跌出三甲、排第五，又說是遺址，很多說法的。今年你見到，雖然是年初五，連年初六也未到，已有差不多20多間公司上市，招股量金額差不多800多億港元。同時正在排隊的超過480間，當中10間是國際企業。我們必須有信心，國家的發展包括新質生產力、包括科技的進步，是我們發展最大的底氣。第二是有決心，一國兩制其實給我們很大優勢。」

上月港股日均成交2700億元

他又表示上月港股日均成交額2,700億元，並且有個別日子成交額超過3,000億元，指出做到有關成績並非是偶然，而是社會各界包括政府及金融機構努力的成果。

談及有色金屬等大宗商品發展時，許正宇指出，倫敦金屬交易所去年認證香港作為遞交港後，一年內已有15個有色金屬倉儲設在香港，儲存總量達2萬噸。同時指出香港在大宗商品交易方面有獨特優勢，包括運輸及物流網絡發達。