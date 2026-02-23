中國投資界大佬最新持倉！　兩家公司成最大共識

頂流大佬的最新持倉大合集來了！拼多多與谷歌成「最大共識」。

拼多多獲段永平管理的H&H投資、景林、高瓴、高毅集體加倉，李錄旗下喜馬拉雅資本則維持持倉不變。

谷歌出現在段永平旗下H&H、景林、李錄旗下喜馬拉雅資本、但斌旗下東方港灣、高毅的前十大重倉股中，並且成為景林、喜馬拉雅資本、東方港灣的頭號重倉股。

英偉達、阿里巴巴、蘋果緊隨其後，被3家機構共同持倉。

隨着2025年第四季度13F持倉報告披露收官，段永平旗下H&H、景林、李錄旗下喜馬拉雅資本、高瓴、但斌旗下東方港灣、高毅等6家頂流機構的美股持倉動向逐步浮出水面。

1.段永平(H&H):持倉逾千億，開始試水AI

段永平在美國管理的一個投資賬戶此前被網友挖出，機構名為H&H。

H&H 提交的報告顯示，截至2025年四季度，共持有14只美股，持倉市值174.89億美元，約合人民幣1208億元。

四季度，段永平增持巴郡、英偉達、拼多多、谷歌C、微軟、台積電；減持蘋果、西方石油、阿里巴巴、迪士尼、阿斯麥。

最新披露顯示，段永平開始試水AI相關股票，新進三家新興科技公司CoreWeave、Credo Technology、Tempus AI，持倉佔比分別為0.12%、0.12%、0.04%。

其最新前十大持倉及佔比分別為：蘋果（50.30%）、巴郡哈撒韋B（20.63%）、英偉達（7.72%）、拼多多（7.48%）、谷歌C（3.33%）、西方石油（3.10%）、微軟（2.38%）、阿里巴巴（2.15%）、台積電（2.13%）、迪士尼（0.46%），前十大合計佔比99.68%。

2.景林資產：谷歌新晉成為頭好重倉股，大幅賣出英偉達

景林資產（香港）四季度美股持倉總市值40.45億美元，谷歌最新晉升為頭號重倉股。

2025年第四季度，景林美股前十大重倉股中，增持谷歌A、拼多多、富途、英特爾；減持Meta、英偉達；網易、滿幫集團、阿里巴巴、亞朵持股不變。

谷歌取代Meta成為第一大重倉；英偉達則被大幅減持，減倉比例超過六成。

景林最新前十大持倉及佔比分別為：谷歌A（20.82%）、Meta（16.27%）、拼多多（11.12%）、網易（10.93%）、滿幫集團（7.59%）、富途（4.61%）、英偉達（3.86%）、阿里巴巴（3.06%）、英特爾（2.36%）、亞朵（2.23%），前十大合計佔比82.85%。

3.李錄(喜馬拉雅資本):極致集中，新買入「洞洞鞋」

李錄管理的喜馬拉雅資本四季度持倉總市值35.7億美元，風格依舊高度集中，共持有8只股票，前五大重倉股佔比高達95.96%。

第一大倉位為谷歌，持股比例43.86%,其間在A、C股之間置換9.2萬股，總股數保持不變，一股未賣；對美國銀行、拼多多、巴郡、華美銀行、西方石油、蘋果的持倉均維持不變。

四季度新買入「洞洞鞋」品牌 Crocs（CROX），買入62.82萬股，佔比1.51%；同時賣出石油天然氣公司 SOC。

喜馬拉雅資本2025年第四季度持倉及佔比分別為：谷歌C（22.31%）、谷歌A（21.55%）、美國銀行（16.08%）、拼多多（14.64%）、巴郡哈撒韋B（12.64%）、華美銀行（8.74%）、西方石油（1.69%）、卡駱馳（1.51%）、蘋果（0.84%），前九大合計佔比100%。

4.高瓴(HHLR):聚焦中概股，拼多多佔比近四成

高瓴旗下專注二級市場的HHLR Advisors四季度美股持倉總市值約31.04億美元，持倉標的33只，中概股仍為核心配置，市值佔比達92%。

2025年第四季度，高瓴美股前十大重倉股中，增持拼多多、阿里巴巴；減持富途、ArriVent BioPharma、Webull；百濟神州、傳奇生物、貝殼、Cytek Biosciences、Clearwater Analytics持股不變。此外，清倉百度、網易、滿幫、冬海集團等公司。

其最新前十大持倉及佔比分別為：拼多多（39.17%）、阿里巴巴（25.65%）、百濟神州（10.12%）、富途（8.63%）、傳奇生物（4.19%）、ArriVent BioPharma（2.55%）、貝殼（2.15%）、Webull（1.50%）、Cytek Biosciences（1.08%）、Clearwater Analytics（1.06%），前十大合計佔比96.10%。

5.但斌(東方港灣海外基金)：增持谷歌、英偉達及2倍做多谷歌ETF

但斌旗下東方港灣海外基金四季度持倉總市值13.16億美元，持倉標的由三季度的17只縮減至10只，組合集中度顯著提升。

2025年第四季度，東方港灣美股前十大重倉股中，增持谷歌A、英偉達、微軟、蘋果、Meta、亞馬遜及2倍做多每日GOOGL ETF；減持3倍槓桿FANG+ ETN；對3倍做多納指ETF、特斯拉持倉不變；清倉阿里巴巴、博通、Coinbase、奈飛、台積電等7只標的。

其最新前十大持倉及佔比分別為：谷歌A（30.85%）、英偉達（18.02%）、3倍做多納指ETF（9.62%）、3倍槓桿FANG+ETN（8.05%）、微軟（7.11%）、蘋果（7.06%）、Meta（6.87%）、特斯拉（6.77%）、亞馬遜（3.22%）、2倍做多每日GOOGL ETF（2.42%），前十大合計佔比99.99%。

6.高毅資產：押注華住與拼多多

高毅資產海外基金四季度美股持倉總市值6.83億美元，共持有13只標的，前十大重倉股佔比超過98%，持倉高度集中，華住與拼多多持倉佔比68.25%。

2025年第四季度，高毅海外基金前十大重倉股中，增持拼多多、貝殼、霧芯科技、愛奇藝、台積電；減持華住酒店、網易；谷歌C、百勝中國、iShares 20年以上國債ETF持倉不變。

其最新前十大持倉及佔比分別為：華住酒店（35.65%）、拼多多（32.60%）、谷歌C（13.79%）、百勝中國（4.99%）、貝殼（2.67%）、霧芯科技（2.66%）、網易（2.22%）、愛奇藝（1.91%）、台積電（1.28%）、iShares 20年以上國債ETF（0.75%），前十大合計佔比98.52%。