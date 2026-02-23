港股升逾700點重上兩萬七關　特朗普「對等關稅」被裁違法帶動

美國最高法院裁定特朗普向多國徵收「對等關稅」違法，其後特朗普特朗普表示將全球關稅上調至15%，以回應美國最高法院裁定其徵收關稅的機制違法。在上述消息相互「衝擊下」，港股往造好方向走。

10:53 港股升逾700點

港股升幅擴大至逾700點，恒指現報27116點，升703點或2.66%；國指報9224點，升264點或2.95%；科指報5408點，升196點或3.78%。大市成交額803億元。

美團大升7.36%，報86.7元，表現冠藍籌。另外，京東﹙9618﹚升5.29%、阿里巴巴升3.94%、騰訊升3.25%。

金價重上5100美元關，紫金﹙2899﹚升5.9%。

09:50 港股升逾500點

大市其後升幅再放大至逾500點，重上27000點大關，現報27009點，升596點或2.26%，而國指升2.39%、科指更大升3.34%。

阿里巴巴﹙9988﹚重上150元關口，升3.05%，報151.6元。另外，美團﹙3690﹚升逾5%、騰訊﹙0700﹚則升近3%。

09:20 高開近400點後再走高

港股今早﹙23日﹚高開近400點，恒指開報26798點，升385點或1.46%；國指開報9091點，升131點或1.47%；科指開報5303點，升92點或1.77%。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

美最高法院︰須拿出國會明確授權

美國最高法院2月20日裁定，駁回總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）依據一項旨在用於國家緊急情況的法律而實施的全面關稅政策。

據路透社2月20日報道，大法官們以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即特朗普引用1977年法律的使用超越了他的權限。該裁決由保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）撰寫。

羅伯茨大法官引用最高法院早前的一項裁決寫道：「總統必須『拿出國會的明確授權』來證明其行使徵收關稅這一非同尋常的權力是正當的」，並補充道：「他做不到。」

特朗普引貿易法再徵稅

其後，特朗普援引《1974 年貿易法》第122 條加徵10% 全球關稅，同日深夜又加碼為15%。