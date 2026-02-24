恒生指數跌幅擴至近600點　失守26500點

美股於周一（23日）大幅下挫逾800點，受到有關消息拖累，港股今日（24日）早段低開168點，其後跌幅擴大，曾跌逾600點。



【13:26】港股曾跌600點

港股跌勢進一步擴大，曾跌601點，最新報26488點，跌593點。

【12:22】港股半日跌逾500點

港股中午收市報26558點，跌523點，國指跌190點，報9007點，科指跌127點，報5250點。

美團（3690）跌4.8%，騰訊（0700）跌3.4%，阿里（9988）跌3%。

渣打（2888）於放榜前抽升，中午收市報194.5元，升1.3%。重磅股滙豐（0005）跌1.5%。

AI概念股再炒上，智譜（2513）升20.9%，報677元，MINIMAX（0100）升7.9%，報906.5元。

【10:05】港股跌490點

恒生指數最新報26591點，跌490點，國指最新報9025點，跌171點，科指跌134點，報5250點。

阿里（9988）跌2.5%，騰訊（0700）跌3.3%，美團（3690）跌3.9%。

將於周三（25日）公布業績的滙豐（0005）跌2%，報133.2元，而在今日中午公布業績的渣打（2888），跌0.2%，報191.6元。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌2.2%，吉利（0175）跌2.6%。