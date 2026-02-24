渣打去年多賺18%至79億美元　派末期息49美仙　另斥15億美元回購

渣打（2888）公布截至去年12月底止第4季業績，除稅前基本溢利為12億元（美元‧下同），按年增加19%，信貸減值損失為1.45億元，當中1.56億元來自財富管理及零售銀利業務，企業及投資銀行業務錄得4,600萬元淨撥回。



渣打指出，淨息差收窄12個基點至2.09厘。季內基本淨利息收入為29.49億元，按年減少1%，基本非淨利息收入為18.99億元，按年增加2%，未計減值及稅項前基本經營溢利為14.19億元，按年跌9%。

該行指出年內信貸減值為1.45億元，按年增加12%，其他減值為1,300萬元，按年減少96%。

去年全年淨息差收窄至2.03厘

渣打又指出，去年全年除稅前基本溢利為79億元，按年增長18%；按稅前列賬基準溢利增長18%至70億元。淨利潤為50.97億元，增長26%。派末期息49仙，全年派息61仙，按年增加65%。

該行宣布將進行新一輪﹑合共15億元回購。

該行表示，年內淨息差收窄3個基點至2.03厘。基本淨利息收入為111.85億元，按年增加1%，基本非淨利息收入為97.09億元，按年增加13%，未計減值及稅項前基本經營溢利為85.47億元，按年增加8%。

年內信貸減值6.76億元，按年增加21%，其他減值則減少93%至4,200萬元。

溫拓思指出，法定有形股東權益回報高於12%，為今年渣打營運指引之一。（資料圖片）

該行行政總裁溫拓思指出，2026年的營運指引包括﹕ 列賬基準經營收入按年增幅將接近5%至7%範圍的較低水平（按固定匯率基準計算），其中預期淨利息收入3將大致按年持平（按固定匯率基準計算）；同時列賬基準成本將大致持平（按固定匯率基準計算），包括「提效增益」計劃最後一年的支出。法定有形股東權益回報將高於12%。