數碼通上半年多賺8%至2.78億元　中期息14.5仙

撰文：張偉倫
出版：更新：

數碼通（0315）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利按年增加8%至2.78億元，派中期息14.5仙。

期內收入按年增加2%至35.61億元，其中本地服務收入按年增加3%至18.71億元。

